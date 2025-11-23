RADE RADOVANOVIĆ – IDEOLOG HAOSA I LICE BLOKADERSKE SRBIJE (VIDEO)

VELIKI dan za familiju Grozdanović. Legendarni odbojkaški trener Sava u krugu svojih najmilijih u Atini proslaviće danas stoti rođendan. Staviće tačku na prvi vek i samouvereno ući u 11 deceniju života. A u prvih sto godina puno je dao, ali i dobio od sporta sa kojim je rastao i razvijao ga ne samo u našoj zemlji, nego i u Grčkoj.