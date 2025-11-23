RADE RADOVANOVIĆ – IDEOLOG HAOSA I LICE BLOKADERSKE SRBIJE (VIDEO)
RADE Radovanović, novinar i dramski pisac, autor brojnih radijskih i televizijskih emisija na Radiju Slobodna Evropa, dopisnik i kolumnista DW, Al Jazeere i drugih medija.
Jedan od osnivača i urednika dnevnog lista Danas, čovek koji je osnivao sindikate, udruženja, NVO i stranke, te pokretao štrajkove i demonstracije – uvek na mestu gde se oblikuje narativ protiv institucija Srbije.
