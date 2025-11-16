OVDE SU ALBANCI PUCALI NA VOJSKU SRBIJE: Tačna lokacija napada na pripadnike VS
DANAS oko 15 časova u rejonu baze Vojske Srbije „Debela glava“, maskirana grupa Albanaca napala je pripadnike Vojske Srbije.
Na pripadnike Vojske Srbije pucano je u blizini vojne baze "Debela Glava", u ataru sela Zarbince, opština Bujanovac, saznaju "Novosti".
Albanci su u podnožju brda Šop ispalili 15 hitaca u pravcu pripadnika Vojske Srbije.
Naoružana grupa sa šest džipova pobegla je pravcu autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.
