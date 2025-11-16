Albanci pucali na pripadnike Vojske Srbije!

DOGODIO se napad na pripadnike Vojske Srbije.

Novosti

Danas oko 15 časova u rejonu baze Vojske Srbije „Debela glava“, maskirana grupa Albanaca napala je pripadnike Vojske Srbije, saznaju "Novosti".

Naoružana grupa Albanaca u podnožju brda Šop ispalila je 15 hitaca u pravcu pripadnika Vojske Srbije i tom prilikom je pogoeđen pas koji se nalazio u neposrednoj blizini patrole.

Naoružana grupa sa šest džipova pobegla je pravcu autnomne pokrajine Kosovo i Metohija.

Uskoro opširnije