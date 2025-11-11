Politika

U SRBIJI SE OBELEŽAVA DAN PRIMIRJA: Delegacije polažu vence na Avali i u kompleksu Novog groblja

В. Н.

11. 11. 2025. u 08:07

DAN primirja u Prvom svetskom ratu biće danas obeležen u Srbiji, u znak sećanja na 11. novembar 1918. kada su sile Antante potpisale primirje sa Nemačkom i time okončale Prvi svetski rat, a tim povodom predsednik Vlade Srbije Đuro Macut položiće venac na Spomenik neznanom junaku na Avali, nakon čega će biti održana i državna ceremonija polaganja venaca u kosturnici branilaca Beograda u Prvom svetskom ratu.

У СРБИЈИ СЕ ОБЕЛЕЖАВА ДАН ПРИМИРЈА: Делегације полажу венце на Авали и у комплексу Новог гробља

Foto: Ministarstvo odbrane

Državnu ceremoniju predvodiće ministarka za rad zapošljavanje boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski.

Takođe, ceremoniji polaganja venaca i odavanja počasti prisustvovaće delegacija Grada Beograda.

Povodom obeležavanja Dana primirja, pripadnici Garde Vojske Srbije izvršili su u ponedeljak u 16.00 časova počasnu artiljerijsku paljbu ispaljivanjem 10 plotuna iz šest artiljerijskih oruđa sa Savske terase na Kalemegdanu, a reprezentativni orkestar Garde intonirao je himnu Srbije, uz podizanje državne zastave.

U Srbiji i u svetu danas se obeležava Dan primirja u Prvom svetskom ratu, u znak sećanja na dan kada su utihnula borbena dejstva i time okončan najrazorniji rat koji je istorija do tada zabeležila, u kome je stradalo više od 17 miliona ljudi, a Srbija izgubila skoro trećinu stanovništva.

Primirje je potpisano u jutarnjim satima 11. novembra 1918. godine u železničkom vagonu u Frankportu, u šumi kod varošice Kompijenj u Francuskoj, a na snagu je stupilo u 11.00 sati po srednjeevropskom vremenu.

Prema memorandumu Delegacije Kraljevine SHS tokom Mirovne konferencije u Parizu 1919. godine, Srbija je do oktobra 1915. godine mobilisala 707.343 osoba, dakle 24 odsto populacije ili 40 procenata muškog stanovništva.

Prema istom izvoru, ukupni gubici Srbije bili su 1.247.435 ljudi, odnosno 28 odsto populacije iz 1914. godine, od čega je vojnih gubitaka bilo 402.435 a civilnih 845.000.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: Politički program blokadera u 10 tačaka

