STRAŠNO: Studenti oštro protiv Dijane Hrke

KAKO "Novosti" saznaju iz poverljivih izvora, studenti su zabrinuti zbog aktuelne situacije i to iz sledećih razloga:

Uzurpacija pokreta i stvaranje „kulta ličnosti“

Dijana Hrka je, prema studentima, od saborkinje postala uzurpator pokreta, koristeći ličnu tragediju kao medijski projekat.

Njena bol je, kažu, pretvorena u oružje manipulacije koje kompromituje ideju kolektivne borbe. Uvođenjem njenog lika u fokus javnosti, nastao je kult ličnosti koji je suprotan principima zajedništva i decentralizacije pokreta.

Zastrašivanje i pretnje

Hrka je tokom lajvova pominjala „Voždovačke klanove“ i slanje ekipe na vrata, što je okarakterisano kao oblik zastrašivanja.

Više puta je pretile onima koji je kritikuju, što se navodi kao dokaz njenog konfliktnog ponašanja.

Fizičko nasilje i sukobi

Prema našim saznanjima, postoji pisana izjava osobe koja tvrdi da ju je Dijana Hrka fizički napadala i vređala tokom rada u Hrvatskoj - od udaraca, preko šamara do pretnji. Takođe, kako saznajemo postoji i krivična prijava podneta protiv Dijane.

Neprimeren govor o Srbima i Srbiji

Studentski pokret je naveo njene uvrede na račun Srba i Srbije („Serem ti se u tvoju Srbiju“, „srpska g*vna“) i pita da li takva osoba može predstavljati borbu za Srbiju.

Pozivi na nasilje i proklinjanje

Dijana je objavljivala pozive na oružane sukobe („poziv na treći skup“, „Nepal“, „naoružavanje Srbije“) i pretile krvoprolićem („biće krvi do kolena“).

Koristila je kletve i psovke kao način komunikacije, što studenti smatraju opasnim i neprimerenim.

Političke veze i manipulacija

Optužena je da sarađuje sa opozicionim političarima, iako se pokret ogradio od svih stranaka.

Pominju se kontakti sa Mišom Bačulovim i Milošem Parandilovićem.

Na jakni je nosila bedž NVO „BRAVO“, povezanu sa ljudima iz opozicije.

Veze sa „sumnjivim veteranima“

Navodi se da je Dijana okružena grupom veterana koji se ponašaju kao privatno obezbeđenje i ulaze u konflikte sa studentima.

Studenti sumnjaju da su ti veterani instrumentalizovani za stvaranje incidenata.

Korišćenje pokreta za ličnu promociju

Na njenim skupovima su viđene osobe od kojih se pokret ranije ogradio, što se tumači kao namerno rušenje jedinstva i pravila SUB-a.

Tvrdi se da koristi medijski prostor za sopstvenu samopromociju, a ne za interese pokreta.

Sumnja na političke ambicije

Sumnja se da Dijana planira ulazak u politiku, jer je retorički preuzela ton vođe i počela da se pojavljuje sa političarima.

Zaključuje se da želi da postane nosilac studentske liste, što bi značilo politizaciju pokreta.

Medijska manipulacija i preusmeravanje pažnje

Studenti tvrde da su mediji preusmerili fokus sa kolektiva na Dijanu, pretvarajući je u simbol, čime se gubi suština studentskog pokreta.

Ovaj proces nazivaju „gušenjem revolucije svesti“ i primerom sofisticiranog PR-a koji koristi emocije za političku kontrolu.

Zaključna teza

Dijanu ne osuđuju zbog bola i gubitka, već zbog političkih ambicija i manipulacije tog bola.