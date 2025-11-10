Politika

SKANDAL: Blokader Kavčić naredio da se obrišu snimci na kojima preti novinarki Suzani Trninić (FOTO)

В. Н.

10. 11. 2025. u 18:57

BLOKADERI su još jednom pokazali svoje pravo lice, Kavčić je naredio da se obrišu snimci na kojima vređa novinarku Suzanu Trninić.

СКАНДАЛ: Блокадер Кавчић наредио да се обришу снимци на којима прети новинарки Сузани Трнинић (ФОТО)

Foto: Printskrin

Blokaderska cenzura ni Gebels im nije ravan!

Gostujući u "Albatrosnjuz" podkastu, blokaderi su žestoko zaratili među sobom.

Suzana Trninić, bivša novinarka Insajdera i televizije B92, žestoko je napala Aleksandra Kavčića, podsećajući da je učestvovao na izborima 2020. godine sa "Dosta je bilo".

Trninić je ranije izjavila da joj se Kavčić "uneo u lice i pretio da se ovo neće ovde završiti", nakon žestoke rasprave u podkastu portala Albatros Njuz.

Međutim, sada je Suzana Trninić otkrila da je snimak njenog navodnog sukoba sa Aleksandrom Kavčićem jednostavno izbrisan!

Ona se ovim povodom oglasila na svom Iks Nalogu. 

- Tražila sam da mi studio u kome je snimak napravljen dostavi taj video. Obavestili su me da su ga izbrisali. Snimak je napravljen telefonom, u studiju Albatros Njuz, a snimio ga je jedan od snimatelja svojim telefonom. Eto, zgodno, nema ga više - napisala je Trninić.

Očigledno je da blokaderi više i ne znaju šta lažu i koliko lažu, da li se nešto desilo, da li o tome postoji dokaz je naprosto nestao. Sramno!

Printskrin

