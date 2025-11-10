SKANDAL: Blokader Kavčić naredio da se obrišu snimci na kojima preti novinarki Suzani Trninić (FOTO)
BLOKADERI su još jednom pokazali svoje pravo lice, Kavčić je naredio da se obrišu snimci na kojima vređa novinarku Suzanu Trninić.
Blokaderska cenzura ni Gebels im nije ravan!
Gostujući u "Albatrosnjuz" podkastu, blokaderi su žestoko zaratili među sobom.
Suzana Trninić, bivša novinarka Insajdera i televizije B92, žestoko je napala Aleksandra Kavčića, podsećajući da je učestvovao na izborima 2020. godine sa "Dosta je bilo".
Trninić je ranije izjavila da joj se Kavčić "uneo u lice i pretio da se ovo neće ovde završiti", nakon žestoke rasprave u podkastu portala Albatros Njuz.
Međutim, sada je Suzana Trninić otkrila da je snimak njenog navodnog sukoba sa Aleksandrom Kavčićem jednostavno izbrisan!
Ona se ovim povodom oglasila na svom Iks Nalogu.
- Tražila sam da mi studio u kome je snimak napravljen dostavi taj video. Obavestili su me da su ga izbrisali. Snimak je napravljen telefonom, u studiju Albatros Njuz, a snimio ga je jedan od snimatelja svojim telefonom. Eto, zgodno, nema ga više - napisala je Trninić.
Očigledno je da blokaderi više i ne znaju šta lažu i koliko lažu, da li se nešto desilo, da li o tome postoji dokaz je naprosto nestao. Sramno!
Preporučujemo
NOVE SVAĐE MEĐU BLOKADERIMA: Bačulov optužio N1 i Novu
10. 11. 2025. u 13:56
DA LI JE OVO PROGRAM KOJI NUDE? Jezivi grafiti blokadera - poručuju "Vučiću umri"
10. 11. 2025. u 08:03
LICEMERI: Blokaderska N1 prenosi vesti o tuđem moralu - u svoje dvorište ne gledaju!
10. 11. 2025. u 07:53
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)