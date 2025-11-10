Politika

DAČIĆ SE OGLASIO ZBOG SMRTI TROJE MLADIH U KRAGUJEVCU, ŠAPCU I KRALJEVU: Oštro osudio zloupotrebu tragedija

В. Н.

10. 11. 2025. u 11:17

POVODOM brojnih neistina i spekulacija koje se poslednjih dana šire na društvenim mrežama u vezi sa slučajevima tragično preminulih mladića u Kragujevcu, Šapcu i Kraljevu, potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić najoštrije je osudio pokušaje zloupotrebe ovih tragedija u političke i propagandne svrhe, čime se duboko povređuju porodice stradalih i nanosi šteta ugledu institucija.

ДАЧИЋ СЕ ОГЛАСИО ЗБОГ СМРТИ ТРОЈЕ МЛАДИХ У КРАГУЈЕВЦУ, ШАПЦУ И КРАЉЕВУ: Оштро осудио злоупотребу трагедија

Foto: Printscreen

Saopštenje ministra Dačića prenosimo u celosti: 

- Reč je o tri tragična događaja u kojima su izgubljena tri mlada života, i upravo zato je najmanje što svi moramo pokazati – poštovanje, dostojanstvo i odgovornost.

Posebno je sramotno i ljudski nedopustivo što pojedinci bez ijedne proverene činjenice iznose neistine o radu policije, motivima i uzrocima smrti, koristeći tuđu nesreću za ličnu promociju i političke obračune. Time se ne samo dezinformiše javnost, već se duboko povređuju porodice koje prolaze kroz najteži mogući trenutak.

Ministarstvo unutrašnjih poslova postupa isključivo u skladu sa zakonom, profesionalno i transparentno, u saradnji sa nadležnim tužilaštvima, i ni u jednom od ovih slučajeva razlog smrti nije bilo postupanje policije, sa čime su porodice i upoznate. Zvanični nalazi obdukcija i toksikoloških analiza su u postupku, i jedino oni mogu dati odgovore na sva pitanja. Sve drugo je neodgovorna i zlonamerna manipulacija.

Svako javno iznošenje ili komentarisanje podataka koji su predmet zvaničnih postupaka i istraga, a koje u skladu sa zakonom sprovode nadležni državni organi, predstavlja ne samo neodgovorno već i protivzakonito ponašanje. 

Svako namerno širenje lažnih vesti kojima se izaziva strah, nepoverenje i mržnja prema policiji nije sloboda govora, već društveno opasan čin koji ima za cilj da se zloupotrebom tuđe tragedije umanjuje poverenje u institucije države.

Nećemo dozvoliti da se ljudske nesreće i bol porodica koriste za senzacionalizam, dezinformacije i političke poene. To je granica koja se ne sme prelaziti.

Apelujem na sve da se uzdrže od širenja neproverenih i zlonamernih sadržaja, da pokažu poštovanje prema istini, zakonu i pre svega porodicama koje su izgubile svoje najmilije. Ljudska tragedija ne sme biti ničija platforma za napade, laži i manipulacije - poručio je ministar Dačić.

BONUS VIDEO: MRDIĆ JEDVA GOVORI: Poslanik nakon upozorenja hitne - Nastavljam štrajk, Srbija je svetinja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SAČUVAĆEMO SVOJE DOSTOJANSTVO! PROBLEMATIČAN JE ODNOS PREMA SRPSKOJ ZAJEDNICI U HRVATSKOJ: Oglasio se predstavnik Srba u Vukovaru Drakulić
Politika

0 3

"SAČUVAĆEMO SVOJE DOSTOJANSTVO! PROBLEMATIČAN JE ODNOS PREMA SRPSKOJ ZAJEDNICI U HRVATSKOJ": Oglasio se predstavnik Srba u Vukovaru Drakulić

NAKON što je gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček zatražio od organizatora izložbe fotografija "Srpkinja, heroina velikog rata" - Srpskog kulturnog centra Vukovar, Zajedničkog veća opština i Generalnog konzulata Republike Srbije, da "izvan novembra" odlože izložbu čije otvaranje je zakazano za 11. novembar, oglasio se predsednik Zajedničkog veća opština Vukovar, Dejan Drakulić.

10. 11. 2025. u 19:59

Politika
Tenis
Fudbal
AMERIKA JE ZAPANJENA: Evo šta je Donald Tramp upravo uradio (VIDEO)

AMERIKA JE ZAPANjENA: Evo šta je Donald Tramp upravo uradio (VIDEO)