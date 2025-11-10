LICEMERI: Blokaderska N1 prenosi vesti o tuđem moralu - u svoje dvorište ne gledaju!
GENERALNI direktor BBC Tim Dejvi i izvršna direktorka vesti Debora Ternes podneli su ostavke nakon kritika da je dokumentarac britanskog javnog servisa "Panorama“ obmanuo gledaoce montažom govora američkog predsednika Donalda Trampa.
"Želim da vas obavestim da sam odlučio da napustim BBC posle 20 godina. Ovo je u potpunosti moja odluka i ostajem veoma zahvalan predsedniku i Upravnom odboru na njihovoj nepokolebljivoj i jednoglasnoj podršci tokom celog mog mandata, uključujući i poslednjih dana", naveo je Dejvi u pismu ostavke, a ovu vest ekspresno su preneli licemeri sa tajkunske blokaderske televizije N1.
Zanimljivo je da su licemeri sa N1 preneli vest o tuđem moralu i o tome kako se postupa u elitnim medijskim kućama.
Umesto toga, mogli bi malo da pogledaju u svoje dvorište - i tamo bi tek imali šta da vide!
Dakle, umesto što se bave tuđim moralom, licemeri sa N1 bi mogli svi kolektivno da podnesu ostavke zbog svih laži, manipulacija i montaža koje su objavili i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici.
