LICEMERI: Blokaderska N1 prenosi vesti o tuđem moralu - u svoje dvorište ne gledaju!

GENERALNI direktor BBC Tim Dejvi i izvršna direktorka vesti Debora Ternes podneli su ostavke nakon kritika da je dokumentarac britanskog javnog servisa "Panorama“ obmanuo gledaoce montažom govora američkog predsednika Donalda Trampa.

Foto: Printscreen

"Želim da vas obavestim da sam odlučio da napustim BBC posle 20 godina. Ovo je u potpunosti moja odluka i ostajem veoma zahvalan predsedniku i Upravnom odboru na njihovoj nepokolebljivoj i jednoglasnoj podršci tokom celog mog mandata, uključujući i poslednjih dana", naveo je Dejvi u pismu ostavke, a ovu vest ekspresno su preneli licemeri sa tajkunske blokaderske televizije N1.

Zanimljivo je da su licemeri sa N1 preneli vest o tuđem moralu i o tome kako se postupa u elitnim medijskim kućama.

Umesto toga, mogli bi malo da pogledaju u svoje dvorište - i tamo bi tek imali šta da vide!

Dakle, umesto što se bave tuđim moralom, licemeri sa N1 bi mogli svi kolektivno da podnesu ostavke zbog svih laži, manipulacija i montaža koje su objavili i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici.

