BLOKADERIMA POSLAO VAŽNU PORUKU: Danas je 10. dan kako Uglješa Mrdić štrajkuje glađu (VIDEO)

NARODNI poslanik Uglješa Mrdić štrajkuje glađu već deseti dan.

- Ne osećam se dobro, volja postoji, volja mi je jaka, biće mi jaka volja dok sam živ. Kada je u pitanju borba za Srbiju. Borba za Srbiju mi je nešto najvrednije, a predaja nikada nije opcija, Srbija je svetinja. Borba do kraja za Srbiju. Koliko vam smetaju zvukovi... Ti zvukovi mi ne mogu ništa, jer mi je jaka volja, karakter, želja da se borim za Srbiju. Imam podršku saboraca, prijatelja, moje Srpske napredne stranke. Ta podrška mojih prijatelja koji me obilaze u ovako teškim trenucima, jača je od svakih blokadera.

