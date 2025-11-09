Politika

BRNABIĆEVA PORUČILA BLOKADERIMA: Teško se živi, a interesovanje za put na Sejšele, Maldive i Dubaiji poraslo - I za to je kriv Vučić (FOTO)

В.Н.

09. 11. 2025. u 11:56

PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić prokomentarisala je članak Forbsa u kojem se navodi da je veliko interesovanje za put na skupocene i egzotične destinacije ističući da danas blokaderi koliko god tvrdili da se loše živi ipak se opredeljuju za luksuzna putovanja za koja i imaju pare uprkos tome što stalno tvrde da loše žive.

БРНАБИЋЕВА ПОРУЧИЛА БЛОКАДЕРИМА: Тешко се живи, а интересовање за пут на Сејшеле, Малдиве и Дубаији порасло - И за то је крив Вучић (ФОТО)

Foto: Tviter printskrin

- Forbes Srbija: "Primetno je veće interesovanje nego ranijih godina za doček Nove godine na egzotičnim destinacijama poput Dubaija, Sejšela, Mauricijusa, Maldiva ili karipskih ostrva". Što bi rekle blokaderske elite: teško se živi, diktatura i nikada nije bilo gore. Vučiću p...., Vučiću š...., nepomeniče, bolesniku... A možda nekada da kažete "Vučiću, hvala"? Aleksadnar Vučić kriv za sve, pa i za ovo. - poručila je Brnabić.

