BRNABIĆEVA PORUČILA BLOKADERIMA: Teško se živi, a interesovanje za put na Sejšele, Maldive i Dubaiji poraslo - I za to je kriv Vučić (FOTO)
PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić prokomentarisala je članak Forbsa u kojem se navodi da je veliko interesovanje za put na skupocene i egzotične destinacije ističući da danas blokaderi koliko god tvrdili da se loše živi ipak se opredeljuju za luksuzna putovanja za koja i imaju pare uprkos tome što stalno tvrde da loše žive.
- Forbes Srbija: "Primetno je veće interesovanje nego ranijih godina za doček Nove godine na egzotičnim destinacijama poput Dubaija, Sejšela, Mauricijusa, Maldiva ili karipskih ostrva". Što bi rekle blokaderske elite: teško se živi, diktatura i nikada nije bilo gore. Vučiću p...., Vučiću š...., nepomeniče, bolesniku... A možda nekada da kažete "Vučiću, hvala"? Aleksadnar Vučić kriv za sve, pa i za ovo. - poručila je Brnabić.
Preporučujemo
LjILjANA SMAJLOVIĆ DOTUKLA BLOKADERE: Teško će podneti ovaj šamar realnosti (VIDEO)
09. 11. 2025. u 11:03
SERGEJ TRIFUNOVIĆ POKAZAO SRAMNO LICE: Gledajte kako vređa policiju (VIDEO)
09. 11. 2025. u 10:51 >> 10:58
POTPUNI RAT IZMEĐU BLOKADERA: Kavčić pretio batinama Suzani Trninić (FOTO)
08. 11. 2025. u 21:34
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)