GRAĐANSKA INICIJATIVA SRPSKA NARODNA SLOGA PRISTUPILA SRPSKOJ LISTI: Spasić povukao kandidaturu za Klokot

В. Н.

03. 11. 2025. u 13:12

SRPSKOJ listi danas su pristupili Srećko Spasić iz Klokota sa svim članovima i odbornicima Građanske inicijative Srpska narodna sloga, saopštila je Srpska lista.

ГРАЂАНСКА ИНИЦИЈАТИВА СРПСКА НАРОДНА СЛОГА ПРИСТУПИЛА СРПСКОЈ ЛИСТИ: Спасић повукао кандидатуру за Клокот

Foto: Srpska lista

Saopštenje Srpske liste prenosimo u celosti: 

- Tom prilikom gospodin Spasić i svi članovi istakli su da bezrezervno veruju predsedniku Aleksandru Vučiću i institucijama naša države Srbije. 

“U ime dosadašnje GI Srpska narodna sloga želimo da damo svoj doprinos srpskom jedinstvu i da sa svim svojim resursima pristupamo Srpskoj listi koja je politička porodica koja okuplja srpski narod na Kosovu i Metohiji. Ujedno, ja Srećko Spasić želim da obavestim javnost i sve građane opštine Klokot da se povlačim iz izborne trke i neću učestvovati u drugom krugu izbora za gradonačelnika opšine Klokot koji se održava 9. novembra, a svu svoju snagu i  energiju, zajedno sa dosadašnjim članovima Srpske narodne sloge, a sada članovima Srpske liste, uložiti u pobedu Srpske liste pod rednim brojem 170 na ovim lokalnim izborima, kao i na svim budućim izborima na ovim prostorima. 
U to ime, drugi krug lokalnih izbora biće početak mog i našeg iskrenog zalaganja za jedinstvo i buduće pobede srpskog naroda odnosno Srpske liste kako na teritoriji opštine Klokot tako i na teritoriji Kosova i Metohije.”

Srpska lista pozdravlja ovaj gest kao dokaz zrelosti i odgovornosti, i poziva sve naše sunarodnike da slede ovaj primer i u nedelju 9. novembra glasaju za Srpsku listu pod rednim brojem 170 i  pokažu da samo sloga, sabornost i zajednički rad mogu garantovati bolju budućnost za naš narod na Kosovu i Metohiji.

