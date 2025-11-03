GRAĐANSKA INICIJATIVA SRPSKA NARODNA SLOGA PRISTUPILA SRPSKOJ LISTI: Spasić povukao kandidaturu za Klokot
SRPSKOJ listi danas su pristupili Srećko Spasić iz Klokota sa svim članovima i odbornicima Građanske inicijative Srpska narodna sloga, saopštila je Srpska lista.
Saopštenje Srpske liste prenosimo u celosti:
- Tom prilikom gospodin Spasić i svi članovi istakli su da bezrezervno veruju predsedniku Aleksandru Vučiću i institucijama naša države Srbije.
“U ime dosadašnje GI Srpska narodna sloga želimo da damo svoj doprinos srpskom jedinstvu i da sa svim svojim resursima pristupamo Srpskoj listi koja je politička porodica koja okuplja srpski narod na Kosovu i Metohiji. Ujedno, ja Srećko Spasić želim da obavestim javnost i sve građane opštine Klokot da se povlačim iz izborne trke i neću učestvovati u drugom krugu izbora za gradonačelnika opšine Klokot koji se održava 9. novembra, a svu svoju snagu i energiju, zajedno sa dosadašnjim članovima Srpske narodne sloge, a sada članovima Srpske liste, uložiti u pobedu Srpske liste pod rednim brojem 170 na ovim lokalnim izborima, kao i na svim budućim izborima na ovim prostorima.
U to ime, drugi krug lokalnih izbora biće početak mog i našeg iskrenog zalaganja za jedinstvo i buduće pobede srpskog naroda odnosno Srpske liste kako na teritoriji opštine Klokot tako i na teritoriji Kosova i Metohije.”
Srpska lista pozdravlja ovaj gest kao dokaz zrelosti i odgovornosti, i poziva sve naše sunarodnike da slede ovaj primer i u nedelju 9. novembra glasaju za Srpsku listu pod rednim brojem 170 i pokažu da samo sloga, sabornost i zajednički rad mogu garantovati bolju budućnost za naš narod na Kosovu i Metohiji.
