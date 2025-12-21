ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za nedelju našeg poznatog tipstera
NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.
Nedelja
12.15 Utreht - PSV GG&3+ (1,73)
15.30 Štutgart - Hofenhajm 1 (2,10)
16.15 Viljareal - Barselona 2 (1,85)
17.30 A. Vila - Mančester J. 1 (2,13)
Ukupna kvota: 14,32
