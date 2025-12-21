Tip fudbal

ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za nedelju našeg poznatog tipstera

Ivan Dobrilović

21. 12. 2025. u 08:20

NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.

Foto: Profimedia

Nedelja

12.15 Utreht - PSV GG&3+ (1,73)

15.30 Štutgart - Hofenhajm 1 (2,10)

16.15 Viljareal - Barselona 2 (1,85)

17.30 A. Vila - Mančester J. 1 (2,13)

Ukupna kvota: 14,32

