Politika

PORUKA HEROJA SA KOŠARA O STRADALIMA U NOVOM SADU: Za piculiće, blokadere i zgubiće oni su broj 16 zbog kojih se drogiraju, piju i vesele

Новости онлине

01. 11. 2025. u 20:41

IVAN Antić, heroj sa Košara, podelio je na Fejsbuk profilu fotografiju Hrama Svetog Save u Beogradu uz sledeću poruku.

ПОРУКА ХЕРОЈА СА КОШАРА О СТРАДАЛИМА У НОВОМ САДУ: За пицулиће, блокадере и згубиће они су број 16 због којих се дрогирају, пију и веселе

Foto: Printksrin Fejsbuk

- Za nas, narod i građane ove zemlje oni su šesnaest tragično nastradalih građana Srbije, oni su deca, oni su braća i sestre, oni su roditelji, unuke i deke, oni su opomena, oni su lekcija, oni su molitva. Za piculiće, blokadere i zgubiće oni su broj 16, 16 minuta, 16 ubijenih, 16 + Za njih su samo broj 16 zbog kojih se drogiraju, piju i vesele!!! - napisao je Antić.

Foto: Printksrin Fejsbuk

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ALEKSANDAR VUČIĆ: Politički gambit decenije
Politika

0 4

ALEKSANDAR VUČIĆ: Politički gambit decenije

Politička 2025. godina u Srbiji ostaće upamćena kao godina u kojoj je predsjednik Aleksandar Vučić zatvorio jedan od najturbulentnijih ciklusa u savremenoj srpskoj politici — bez sile, bez revanšizma i bez simboličkog rušenja protivnika, već kombinacijom smirenosti, dugotrajnog političkog disanja i državničke samokontrole.

02. 11. 2025. u 11:14

Politika
Tenis
Fudbal
UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU

UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU