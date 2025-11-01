PORUKA HEROJA SA KOŠARA O STRADALIMA U NOVOM SADU: Za piculiće, blokadere i zgubiće oni su broj 16 zbog kojih se drogiraju, piju i vesele
IVAN Antić, heroj sa Košara, podelio je na Fejsbuk profilu fotografiju Hrama Svetog Save u Beogradu uz sledeću poruku.
- Za nas, narod i građane ove zemlje oni su šesnaest tragično nastradalih građana Srbije, oni su deca, oni su braća i sestre, oni su roditelji, unuke i deke, oni su opomena, oni su lekcija, oni su molitva. Za piculiće, blokadere i zgubiće oni su broj 16, 16 minuta, 16 ubijenih, 16 + Za njih su samo broj 16 zbog kojih se drogiraju, piju i vesele!!! - napisao je Antić.
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"NIJE ZASLUŽILA DA JOJ SE OVO DESI": Milša kroz suze o Miri Banjac i njenoj tragediji - jednu rečenicu koleginice pamtiće zauvek
GLUMICA Milica Milša ne krije da su ona i njen suprug, Žarko Jokanović, učinili sve da Miru Banjac vrate na scenu posle velike porodične tragedije koja ju je zadesila.
02. 11. 2025. u 10:23
