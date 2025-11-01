Politika

NAJNOVIJI SNIMAK IZ NOVOG SADA: Prisutno oko 10.000 blokadera

Novosti online

01. 11. 2025. u 15:43

DUŽ Bulevara oslobođenja u Novom Sadu prisutno je oko 10.000 blokadera.

НАЈНОВИЈИ СНИМАК ИЗ НОВОГ САДА: Присутно око 10.000 блокадера

Foto: Printskrin

Snimak je nastao oko 15:30h.

Tagovi
