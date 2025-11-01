Politika

"I DANAS PRIČATE SAMO O VUČIĆU" Brnabić poručila tajkunskoj N1: Ne znate ni imena žrtava i ne tugujete, vi mrzite (FOTO)

В.Н.

01. 11. 2025. u 13:26

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je na sramno izveštavanje N1.

FOTO TANJUG/ MARKO ĐOKOVIĆ

- I na dan kada svi treba da ćutimo, da se sećamo žrtava, da mislimo o njima i njihovim porodicama, da svi zajedno delimo tugu i bol, vi i na taj dan pretite. Vi nikada niste ni osećali tugu i empatiju, vođeni ste samo bolesnom, patološkom mržnjom. Ne znate ni imena žrtava, niti o njima pričate, pa čak ni na današnji dan. I danas pričate samo o 

Aleksandru  Vučiću, i danas je samo on vaša tema, i danas se junačite na leđima ljudske tragedije. Vi ne tugujete, vi mrzite. Većinska Srbija, na čelu se predsednikom Vučićem, tuguje. Apelujem na sve da se, makar danas, suzdrže od ovakvih pretnji i uvreda. Makar danas. A bežati niko neće, ponajmanje Aleksandar Vučić.

