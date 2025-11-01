"I DANAS PRIČATE SAMO O VUČIĆU" Brnabić poručila tajkunskoj N1: Ne znate ni imena žrtava i ne tugujete, vi mrzite (FOTO)
PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je na sramno izveštavanje N1.
- I na dan kada svi treba da ćutimo, da se sećamo žrtava, da mislimo o njima i njihovim porodicama, da svi zajedno delimo tugu i bol, vi i na taj dan pretite. Vi nikada niste ni osećali tugu i empatiju, vođeni ste samo bolesnom, patološkom mržnjom. Ne znate ni imena žrtava, niti o njima pričate, pa čak ni na današnji dan. I danas pričate samo o
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
"TO NIJE GLUPOST, TO JE DNO!" Karleuša oštro o Cecinom potezu u Severnoj Makedoniji
PEVAČICA Jelena Karleuša oglasila se povodom postupka koleginice Svetlane Cece Ražnatović na koncertu u Severnoj Makedoniji.
