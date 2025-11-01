"LAŽ JE DA JE NESTANAK VODE NAMERAN" Mićin: Javlja se Pajtić sa čim drugim nego onim što najbolje zna, a to su izmišljotine..
GRADONAČELNIK Novog Sada Žarko Mićin demantovao je izjave blokadera da je nestanak struje i vode u ovom gradu bio nameran.
- Evo javlja se i Bojan Pajtić glavni ideolog blokada sa čim drugim nego onim što najbolje zna a to su izmišljotine i laži. Vode nije bilo manje od sat vremena zbog problema sa trafo stanicom i nestanka struje što se dešavalo i pre. Ja ću insistirati kod EPS da se trafo stanica rekonstruiše ili zameni kako se ovakve stvari ne bi dešavale. Dakle LAŽ je da je nestanak vode nameran u pitanju je bio tehnički problem koji je otklonjen i vode ima u celom gradu - rekao je.
