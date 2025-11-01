ŠOLAKOVI MEDIJI OPET LAŽU: Sve, samo da izazovu dodatnu mržnju, podele i sukobe
ŠOLAKOVI i na ovakav dan lažu!
Nova je objavila da je nestala i struja i voda u Novom Sadu naglasivši da je to "Vođino izvinjenje u praksi", i ako je JKP Vodovod i kanalizacija rekla da je došlo do nestanka struje na Fabrici vode i da je alternativno napajanje odmah obezbeđeno.
- Zbog ispada 35 kV izvoda "Liman 3" iz TS 110/35 kV Novi Sad 4, koji se dogodio u periodu od 09.35 do 09.37, došlo je do nestanka struje na Fabrici vode i privremenog prekida u isporuci vode. Ekipe EPS-a, zajedno sa na našim električarima, odmah su reagovale i napajanje je obezbeđeno iz alternativnog pravca. Rešava se i preostali problem na trafo-stanici u okviru Fabrike vode, pa se u narednih pola sata očekuje normalizacija vodosnabdevanja.
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"TO NIJE GLUPOST, TO JE DNO!" Karleuša oštro o Cecinom potezu u Severnoj Makedoniji
PEVAČICA Jelena Karleuša oglasila se povodom postupka koleginice Svetlane Cece Ražnatović na koncertu u Severnoj Makedoniji.
01. 11. 2025. u 13:31
Komentari (0)