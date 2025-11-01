Politika

ŠOLAKOVI MEDIJI OPET LAŽU: Sve, samo da izazovu dodatnu mržnju, podele i sukobe

В. Н.

01. 11. 2025. u 11:55

ŠOLAKOVI i na ovakav dan lažu!

ШОЛАКОВИ МЕДИЈИ ОПЕТ ЛАЖУ: Све, само да изазову додатну мржњу, поделе и сукобе

Foto: Printscreen

Foto: Printscreen

Nova je objavila da je nestala i struja i voda u Novom Sadu naglasivši da je to "Vođino izvinjenje u praksi", i ako je JKP Vodovod i kanalizacija rekla da je došlo do nestanka struje na Fabrici vode i  da je alternativno napajanje odmah obezbeđeno. 

- Zbog ispada 35 kV izvoda "Liman 3" iz TS 110/35 kV Novi Sad 4, koji se dogodio u periodu od 09.35 do 09.37, došlo je do nestanka struje na Fabrici vode i privremenog prekida u isporuci vode. Ekipe EPS-a, zajedno sa na našim električarima, odmah su reagovale i napajanje je obezbeđeno iz alternativnog pravca. Rešava se i preostali problem na trafo-stanici u okviru Fabrike vode, pa se u narednih pola sata očekuje normalizacija vodosnabdevanja.

Foto: Printscreen

