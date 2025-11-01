ŠOLAKOVI MEDIJI OPET LAŽU: Sve, samo da izazovu dodatnu mržnju, podele i sukobe

ŠOLAKOVI i na ovakav dan lažu!

Nova je objavila da je nestala i struja i voda u Novom Sadu naglasivši da je to "Vođino izvinjenje u praksi", i ako je JKP Vodovod i kanalizacija rekla da je došlo do nestanka struje na Fabrici vode i da je alternativno napajanje odmah obezbeđeno.

- Zbog ispada 35 kV izvoda "Liman 3" iz TS 110/35 kV Novi Sad 4, koji se dogodio u periodu od 09.35 do 09.37, došlo je do nestanka struje na Fabrici vode i privremenog prekida u isporuci vode. Ekipe EPS-a, zajedno sa na našim električarima, odmah su reagovale i napajanje je obezbeđeno iz alternativnog pravca. Rešava se i preostali problem na trafo-stanici u okviru Fabrike vode, pa se u narednih pola sata očekuje normalizacija vodosnabdevanja.

