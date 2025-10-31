"NEMOJTE DA SE PRAVIMO NAIVNI" Lončar: Posle ovoga, da je njemu uspelo, života Aleksandru Vučiću ne bi bilo

MINISTAR zdravlja govorio je o planovima Miše Bačulova da iscenira lažno trovanje.

Foto: Printskrin

- Došli smo u tu situaciju koju predspostavljam da niko u Srbiji nije ni sanjao, a to je da govorimo o otrovima i o fingiranim trovanjima. Što se tiče ricina, preozbiljan biološki otrov. U svetu je registrovano više od 750 slučajeva, dokazanih trovanjem ricina. I filmovi su snimani o njemu, korišćen je u nekim političkim ubistvima, pokušaju ubistva, evo ga ovde kod nas u priči vođa blokada i svemu što se dešava. U bilo kom obliku ako se taj otrov da vam se nađe u blizini izazvaće ozbiljne posledice. Od gubitka svesti, otežanog disanja, mučnine, kašlja, zavisi koja količina. Ako je veća količina ne možete da preživite, ako je mala količina imaćete sve te simptome i pitanje sa kakvim posledicama ćete proći. Ja stvarno ne mislim da sada opterećujemo ljude samo da imaju u vidu da je najozbiljniji biološki otrov. 750 slučajeva, dokazanih, trovanjem njim.

Otkrio je i šta bi se desilo ukoliko bi njegov plan uspeo.

- Ja bih stvarno zamolio sve ljude da se više ne pravimo naivni. Posle zvučnog topa, posle dečka od 16 godina koji je preminuo od torture policije u Valjevu koji ne postoji, posle objave da je devojka bila privedena u policijsku stanicu da se tamo dešavalo ne znam šta, pa je dokazano da se ni to nije desilo, očigledno da vođama ovih blokada, ovog haosa koji žele da izazovu, nisu uspeli u svojim namerama, njima je ostao jedan jedini problem. Mislim da je to sada svima u Srbiji i šire jasno, oni imaju jedan jedini problem, a to je Alekandar Vučić. Oni drugi problem nemaju. Pokušali su na sve načine da ga reše, nisu uspeli. Odlučili su se na ovaj potez. Zašto? Jednostavno posle ovoga, da je njemu uspelo, života Aleksandru Vučiću ne bi bilo. Zamislite scenario koji su oni napravili. Taj Bačulov ili ko je već, kao došao je u dodir sa tim otrovom, krenuo da ima neke od simptoma. Mi ne želimo da niko bude povređen, a kamoli da umre. Onda zamislite te slike kako se on bori za život, kako ima zdravstvene tegobe i njihovu mašineriju koja u istom momentu po komandi, kao što smo videli kako to radi, kaže da je to uradio Aleksandar Vučić, da je otrovao tog Bačulova, da on ne bi sutra vodio demonstracije, proteste ili šta već. Samo molim vas, nemojmo da se pravimo naivni. Da uništite život Aleksandar Vučiću, ne samo njemu, nego i njegovoj deci. On od tog momenta postaje ubica, koji je pokušao da ubije nekog Bačulova, i njemu više života nema. Vučiću života nema. Ne samo političkog. Šta će on da živi? Šta bi rekao deci? Šta da kaže za sve što je uradio do sada? Šta bi rekla njegova deca? Da li neko razmišlja o tome? O čemu pričamo.

Naglasio je da je ovo pokušaj da se uništi Aleksandar Vučić, a ne Bačulov.

- Ovo je pokušaj da se uništi Aleksandar Vučić, a ne Bačulov. Nemojte da menjate teze. Bez Aleksandra Vučića ne bi imali ovu Srbiju koju imate sada i koja godinu dana uspeva da se izbori sa svima njima koji pokušavaju da je sruše, da od nje naprave pokornu, ne znam ni kako da nazovem, koja će da sluša i ispunjava zahteve kojekakvih probisveta iz raznoraznih krajeva koji imaju svoj interes. Njima ne odgovara to šta radi Vučić. On vodi neku srpsku politiku, koja je dobra za srpski narod, dobra za građane Srbije. Oni su se sad svi udružili jer svima smeta Aleksandar Vučić. Prema tome, nemojte ponavljam da se pravimo naivni. Sve su pokušali, nisu uspeli. Jedino što im je ostalo jeste da unište Aleksandra Vučića. Ovo rade vođe tih blokadera i svega. Neka znaju sa kim imaju posla ljudi koji dolaze na njihov poziv. Ljudi, urazumite se...Ljudi, ne radite više ovo, ne podržavajte one koji ovo žele da izvedu. Da unište, da ne postoji Aleksandar Vučić, da unište njegovu porodicu, da bi oni neki politički cilj ispunili, nalog nekoga ko im je platio za ovo, ko im daje te savete i ko to radi. Nemojte učestvovati, to se tako ne radi. To se nikad ne vrati dobro - rekao je Lončar.