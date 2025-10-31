VUČIĆ RAZOČARAN ŠTO KRIVCI ZA PAD NADSTREŠNICE JOŠ NISU KAŽNJENI: Takvi procesi su komplikovani, mogu da razumem ljutnju porodica
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, obraća se javnosti iz Predsedništva, sa Andrićevog venca.
Kaže da zna da su mnogi i dalje ljuti i osećaju nemoć što još nisu određeni krivci za taj užasni događaj, a kamoli kažnjeni i dodao da je to i za njega razočaravajuće, ali da su ti procesi komplikovani.
- Mogu da razumem ljutnju porodica. Iskreno se nadam da će na ta pitanja uskoro biti dat odgovor. Važno mi je kako da sprečimo da se tako užasne stvari ponovo dogode ili da bar svedemo šansu za to na najmanju moguću. Posao države je da štiti svoje građane. Godinu dana posle tog užasnog dana mnogi od nas pravili su velike greške, uključujući i mene. Pokazalo je veliki bes. Sprovodili su nasilje nad tuđom imovinom. U nekim trenucima sam i sam rekao neke stvari koje mi je žao što sam izgovorio, kako studentima, demonstrantima i drugim ljudima. Izvinjavam se zbog toga. Svoj sam najveći kritičar. Želim da se sutra svako od nas osvrne na stvari koje je rekao ili uradio. Znam da ja hoću - kazao je on.
Pozvao je na dijalog u društvu.
- Moja istinska želja je da sutrašnji dan prođe mirno, s poštovanjem - kazao je on.
