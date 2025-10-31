VODITELJ N1 NAPAO VUČIĆA, A NARODU VUČIĆ ZBOG TOGA JOŠ DRAŽI: "Zašto je Vučić gradio tako brzu prugu od 200km/h kad niko takvu nema"
U JEDNOJ emisiji na blokaderskoj N1, voditelj emisije napao je predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
"Zašto je Vučić gradio tako brzu prugu od 200km/h kad niko takvu prugu u okruženju nema", zapitao je voditelj u emisiji.
Zanimljivo je da upravo ono zbog čega na blokaderskoj N1 napadaju Vučića, da je upravo to ono zbog čega ga narod voli i zbog čega je narodu još draži!
Pogledajte snimak:
Uskoro opširnije
