VODITELJ N1 NAPAO VUČIĆA, A NARODU VUČIĆ ZBOG TOGA JOŠ DRAŽI: "Zašto je Vučić gradio tako brzu prugu od 200km/h kad niko takvu nema"

U JEDNOJ emisiji na blokaderskoj N1, voditelj emisije napao je predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Foto: Printscreen/Iks

"Zašto je Vučić gradio tako brzu prugu od 200km/h kad niko takvu prugu u okruženju nema", zapitao je voditelj u emisiji.

Zanimljivo je da upravo ono zbog čega na blokaderskoj N1 napadaju Vučića, da je upravo to ono zbog čega ga narod voli i zbog čega je narodu još draži!

Pogledajte snimak:

VODITELJ N1 NAPAO VUČIĆA A NARODU VUČIĆ ZBOG TOGA JOŠ DRAŽI: "Zašto je Vučić gradio tako brzu prugu od 200km/h kad NIKO TAKVU U OKRUŽENJU NEMA?!" pic.twitter.com/DeOLl50jcf — Detektor laži (@LaziDetektor) October 31, 2025

Uskoro opširnije