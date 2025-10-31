Politika

VODITELJ N1 NAPAO VUČIĆA, A NARODU VUČIĆ ZBOG TOGA JOŠ DRAŽI: "Zašto je Vučić gradio tako brzu prugu od 200km/h kad niko takvu nema"

В.Н.

31. 10. 2025. u 13:10

U JEDNOJ emisiji na blokaderskoj N1, voditelj emisije napao je predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

ВОДИТЕЉ Н1 НАПАО ВУЧИЋА, А НАРОДУ ВУЧИЋ ЗБОГ ТОГА ЈОШ ДРАЖИ: Зашто је Вучић градио тако брзу пругу од 200км/х кад нико такву нема

Foto: Printscreen/Iks

"Zašto je Vučić gradio tako brzu prugu od 200km/h kad niko takvu prugu u okruženju nema", zapitao je voditelj u emisiji. 

Zanimljivo je da upravo ono zbog čega na blokaderskoj N1 napadaju Vučića, da je upravo to ono zbog čega ga narod voli i zbog čega je narodu još draži!

Pogledajte snimak:

Uskoro opširnije

Tagovi
Komentari (5)

Politika
Tenis
Fudbal
