uživoŠOKANTNA SAZNANJA: Blokaderi spremaju veliko zlo u Srbiji (VIDEO)

В.Н.

31. 10. 2025. u 11:11 >> 15:10

NA Informer televiziji počinje specijalna emisija o zlu koje blokaderi za naredne dane spremaju u Srbiji.

Foto: Profimedia

Biće otkrivena šokantna saznanja o zločinačkom planu za izazivanje haosa i građanskog rata u Srbiji. 

Glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević u emisiji će pokazati tri audio i video snimka koji dokazuju šta su Bačulov i zlikovci planirali da urade.

Gost emisije je lider radikala Vojsliv Šešelj.

- Ovo je krivično delo, ugrožavanje ustavnog poretka - ističe Šešelj.

BONUS VIDEO: 2.000 Kraljevčana dočekalo Srbe s KiM koji pešače ka Novom Sadu

