SRBI sa Kosova koji treći dan pešače ka Novom Sadu nastavili su jutros svoj put iz Kraljeva, uz podršku meštana okolnih sela koji su im se priključili. Oni su stigli u Mrčajevce, a na putu od Kraljeva do Preljine pozdravljali su ih lokalni meštani, a mnogi su izneli osveženje za heroje sa Kosova.