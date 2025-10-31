ŠOLAKOVI LICEMERI: Kad koračaju Srbi sa KiM to je "politički performans", kad blokaderi nose zastave Hamasa to je "praznik za oči i dušu"
ŠOLAKOV "Danas" preneo je saopštenje stranke Kurtijevog Srbina Nenada Rašića, u kome se marš Srba sa Kosmeta u znak podrške Srbiji, ocenjuje kao "politički performans skrojen za kameru".
Međutim, kada blokaderi šetaju noseći zastave Hamasa, koja je u brojnim državama označena kao teroristička organizacija, u znak podrške Palestini - pomenuti mediji to nazivaju "praznikom za oči i dušu".
BONUS VIDEO: BLOKADER SRAMNO UDARIO NA PAVKOVIĆA: Zove ga zločincem, brani Albance i želi rušenje Vučića
Preporučujemo
BUKTI RAT MEĐU BLOKADERIMA Ana Brnabić o sukobu koji se rasplamsava: Svi protiv svih
30. 10. 2025. u 16:09
RAT MEĐU BLOKADERIMA SE NASTAVLjA Miketić: Manojlović skuplja jeftine političke poene
30. 10. 2025. u 14:31
UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"
RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.
29. 10. 2025. u 17:43
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Udala se za 25 leta starijeg čobanina, doživela šok kad je umro
Marsel Amfu je čitav svoj život živeo jednostavno. Njegova kuća nije imala ni struje ni vode. To mu je omogućilo da uštedi ogromne sume novca.
28. 10. 2025. u 21:37
Komentari (0)