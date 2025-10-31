ŠOLAKOVI LICEMERI: Kad koračaju Srbi sa KiM to je "politički performans", kad blokaderi nose zastave Hamasa to je "praznik za oči i dušu"

ŠOLAKOV "Danas" preneo je saopštenje stranke Kurtijevog Srbina Nenada Rašića, u kome se marš Srba sa Kosmeta u znak podrške Srbiji, ocenjuje kao "politički performans skrojen za kameru".

Foto: Printskrin

Međutim, kada blokaderi šetaju noseći zastave Hamasa, koja je u brojnim državama označena kao teroristička organizacija, u znak podrške Palestini - pomenuti mediji to nazivaju "praznikom za oči i dušu".

BONUS VIDEO: BLOKADER SRAMNO UDARIO NA PAVKOVIĆA: Zove ga zločincem, brani Albance i želi rušenje Vučića