AMERIKANCI POTVRDILI! U Srbiji na delu pokušaj sprovođenja obojene revolucije
NA SAJTU bliskom Trampovom savetniku Rodžeru Stounu objavljen tekst koji razobličava ulogu zapadnih struktura u destabilizaciji Srbije.
Juče je na američkom portalu „Stone Cold Truth“, koji vodi poznati politički strateg i dugogodišnji savetnik predsednika Donalda Trampa, Rodžer Stoun, objavljen tekst pod naslovom: „Foreign Globalists Use Color Revolutions, Albanian Islamic Terror to Destabilize Serbia“, u prevodu: „Strani globalisti koriste obojene revolucije i albanski islamski terorizam kako bi destabilizovali Srbiju“.
Stoun, jedan od najkontroverznijih, ali i najupućenijih američkih konzervativaca, u tekstu oštro upozorava da je Srbija danas meta scenarija obojene revolucije. Iste ovakve scenarije su zapadni centri moći već sprovodili u Ukrajini, Gruziji i drugim zemljama istočne Evrope.
On tvrdi da se preko finansiranih nevladinih organizacija i medijskih mreža pokušava izazvati unutrašnja kriza, diskreditacija vlasti i rušenje predsednika Aleksandra Vučića, koga opisuje kao lidera koji vodi suverenu i samostalnu politiku, zbog čega je postao meta zapadnih pritisaka i pokušaja destabilizacije.
Vučić kao meta globalista
U članku se navodi da su organizacije poput CRTA-e, uz podršku stranih fondova, godinama širile priču o „izbornim nepravilnostima“, sa ciljem da se u javnosti stvori utisak da je vlast nelegitimna.
Obrazac koji pominje Stoun može se lako nazvati „mekom okupacijom“, u kojoj se demokratija koristi kao paravan za kontrolu neposlušnih država.
Stoun podseća da je NATO bombardovanjem 1999. godine postavio temelje za nezavisnost tzv. Kosova, povezanog sa terorizmom, trgovinom drogom i zločinima nad Srbima, ističući da je isti globalistički mehanizam danas aktiviran protiv same Srbije.
– Islamski dominirana nacija kojom vladaju Albanci nikada ne bi mogla postići državnost bez ogromne intervencije SAD koju su predvodili neki od najkorumpiranijih američkih političara svog doba, a svi oni se i dalje poštuju kao nacionalni heroji na Kosovu. – ističe Stoun.
Nova struja u Americi prepoznaje istinu
Stounov tekst izazvao je veliko interesovanje u američkim konzervativnim krugovima, jer se prvi put otvoreno govori o stranim pokušajima rušenja vlasti u Beogradu. Ovaj signal pokazuje da se unutar Sjedinjenih Država sve jasnije formira nova politička struja koja ne deli antisrpski narativ starih globalističkih struktura.
Ideje Rodžera Stouna odjekuju među Trampovim pristalicama i utiču na oblikovanje alternativne američke spoljne politike, koja Srbiju više ne posmatra kao problem, već kao partnera u borbi za očuvanje tradicije, vere i nacionalnog identiteta.
Srbija kao bedem otpora
U tekstu se predsednik Vučić predstavlja kao simbol otpora globalnom inženjeringu, što i priliči lideru koji balansira između Istoka i Zapada, ne uvodi sankcije Rusiji i odbija pritiske oko priznanja tzv. Kosova. Upravo taj suverenistički stav, čini predsednika Vučića metom zapadnih medija, lažnih aktivista i interesnih lobija.
Serbia Is Great Again: most saradnje sa novim snagama
Ovaj tekst se pojavio par nedelja nakon konferencije „Serbia Is Great Again (SIGA)“, održane u Sremskim Karlovcima, u organizaciji Fondacije Svetozar Miletić.
Na konferenciji je istaknuto da Srbija mora graditi nove mostove sa konzervativnim i suverenističkim strujama u Americi i Evropi, koje u sve većoj meri prepoznaju pravu sliku balkanskih dešavanja i opasnost koju predstavljaju tzv. obojene revolucije.
SIGA inicijativa ima za cilj da kroz diplomatiju i kulturnu saradnju ojača poziciju Srbije u novoj globalnoj raspodeli moći, i da pruži alternativu destruktivnim narativima koji godinama dolaze iz zapadnih medija i NVO mreže.
Tekst Rodžera Stouna svedoči da istina o Srbiji više nije izolovana unutar naših granica. Ona sada prodire i u srce Amerike, u krugove koji sve glasnije traže preispitivanje spoljne politike SAD.
Ako je i američka desnica počela da govori o pokušaju obojene revolucije u Srbiji, onda je jasno da je lažni narativ o „autokratiji u Beogradu“ konačno počeo da se raspada.
(nsuzivo.rs)
