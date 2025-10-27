Politika

SASTANAK MESAROVIĆ I MMF: Zajednički cilj je održanje finansijske i privredne stabilnosti i konkurentnosti, i otvaranje novih radnih mesta

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

27. 10. 2025. u 19:27

POTPREDSEDNICA Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović održala je sastanak sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda, koju je predvodila Anet Kjobi, šefica misije za Srbiju.

САСТАНАК МЕСАРОВИЋ И ММФ: Заједнички циљ је одржање финансијске и привредне стабилности и конкурентности, и отварање нових радних места

FOTO TANJUG/ SAVA RADOVANOVIĆ

-Održala sam sastanak sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda, koju je predvodila Anet Kjobi, šefica misije za Srbiju.

Naš zajednički cilj je održanje finansijske i privredne stabilnosti i konkurentnosti, i obezbeđivanje još boljih uslova za nove investicije koje će doprineti ubrzanju privrednog rasta i otvaranju novih radnih mesta.

Predvođeni našim predsednikom Aleksandrom Vučićem, Vladom Srbije i Srpskom naprednom strankom na čelu sa Milošem Vučevićem, nastavljamo da vodimo odgovornu ekonomsku politiku, koja čuva stabilnost, gradi poverenje i obezbeđuje da Srbija ostane sigurno mesto za ulaganja i razvoj- stoji na Instagramu ministarke.

(Dnevnik.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
STUDENTI POKUŠALI DA OTMU FUDBALERA! Otmica ih skupo koštala, policija ih sve pohapsila! (VIDEO)

STUDENTI POKUŠALI DA OTMU FUDBALERA! Otmica ih skupo koštala, policija ih sve pohapsila! (VIDEO)