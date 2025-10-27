SASTANAK MESAROVIĆ I MMF: Zajednički cilj je održanje finansijske i privredne stabilnosti i konkurentnosti, i otvaranje novih radnih mesta
POTPREDSEDNICA Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović održala je sastanak sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda, koju je predvodila Anet Kjobi, šefica misije za Srbiju.
-Održala sam sastanak sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda, koju je predvodila Anet Kjobi, šefica misije za Srbiju.
Naš zajednički cilj je održanje finansijske i privredne stabilnosti i konkurentnosti, i obezbeđivanje još boljih uslova za nove investicije koje će doprineti ubrzanju privrednog rasta i otvaranju novih radnih mesta.
Predvođeni našim predsednikom Aleksandrom Vučićem, Vladom Srbije i Srpskom naprednom strankom na čelu sa Milošem Vučevićem, nastavljamo da vodimo odgovornu ekonomsku politiku, koja čuva stabilnost, gradi poverenje i obezbeđuje da Srbija ostane sigurno mesto za ulaganja i razvoj- stoji na Instagramu ministarke.
(Dnevnik.rs)
