GRAĐANI koji se protive blokadama okupljaju se danas u Požarevcu, Kraljevu i Vranju sa početkom u 17 časova.

Kao i sa prethodnih skupova, građani će poručiti da blokade ometaju normalan život i da žele da se slobodno kreću i rade, a svi skupovi su uredno prijavljeni.

Divan prizor i Požarevca

Osmesi i mladost u Vranju - dosta je blokada

Veličanstven prizor dronom iz Požarevca

Nepregledna reka ljudi u Vranju

Spomenik srpskim ratnicima u Kraljevu

Macut i Pavlović u Požarevcu

Premijer Srbije Đuro Macut i student Miloš Pavlović pridružili su se građanima u Požarevcu u šetnji protiv blokada.

Ori se pesma "Ko da mi otme iz moje duše Kosovo".

Veliki broj građana u Vranju

Požarevac ustao protiv blokada

Atmosfera iz Požarevca

Veličanstveni prirozi iz Požarevca, vijore se trobojke

Divni prizori iz Kraljeva

Veliki broj građana u Požarevcu

Vranje ustalo protiv blokada

Okupljanje u Kraljevu

