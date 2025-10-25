Politika

uživoOGROMAN BROJ GRAĐANA USTAO PROTIV BLOKADA: Veliki skupovi u Požarevcu, Kraljevu i Vranju (FOTO/VIDEO)

25. 10. 2025. u 16:27

GRAĐANI koji se protive blokadama okupljaju se danas u Požarevcu, Kraljevu i Vranju sa početkom u 17 časova.

ОГРОМАН БРОЈ ГРАЂАНА УСТАО ПРОТИВ БЛОКАДА: Велики скупови у Пожаревцу, Краљеву и Врању (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Novosti

Kao i sa prethodnih skupova, građani će poručiti da blokade ometaju normalan život i da žele da se slobodno kreću i rade, a svi skupovi su uredno prijavljeni.

Divan prizor i Požarevca

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Osmesi i mladost u Vranju - dosta je blokada

Foto: novosti

Foto: novosti

Foto: novosti

Foto: novosti

Foto: novosti

Foto: novosti

Foto: novosti

Foto: novosti

Foto: novosti

Foto: novosti

Foto: novosti

Veličanstven prizor dronom iz Požarevca

Nepregledna reka ljudi u Vranju

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Spomenik srpskim ratnicima u Kraljevu

Foto: Novosti

Macut i Pavlović u Požarevcu

Premijer Srbije Đuro Macut i student Miloš Pavlović pridružili su se građanima u Požarevcu u šetnji protiv blokada.

Ori se pesma "Ko da mi otme iz moje duše Kosovo".

Veliki broj građana u Vranju

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Požarevac ustao protiv blokada

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Atmosfera iz Požarevca

Veličanstveni prirozi iz Požarevca, vijore se trobojke

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Divni prizori iz Kraljeva

Veliki broj građana u Požarevcu

Vranje ustalo protiv blokada

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Okupljanje u Kraljevu

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

