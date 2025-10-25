uživoOGROMAN BROJ GRAĐANA USTAO PROTIV BLOKADA: Veliki skupovi u Požarevcu, Kraljevu i Vranju (FOTO/VIDEO)
GRAĐANI koji se protive blokadama okupljaju se danas u Požarevcu, Kraljevu i Vranju sa početkom u 17 časova.
Kao i sa prethodnih skupova, građani će poručiti da blokade ometaju normalan život i da žele da se slobodno kreću i rade, a svi skupovi su uredno prijavljeni.
Divan prizor i Požarevca
Osmesi i mladost u Vranju - dosta je blokada
Veličanstven prizor dronom iz Požarevca
Nepregledna reka ljudi u Vranju
Spomenik srpskim ratnicima u Kraljevu
Macut i Pavlović u Požarevcu
Premijer Srbije Đuro Macut i student Miloš Pavlović pridružili su se građanima u Požarevcu u šetnji protiv blokada.
Ori se pesma "Ko da mi otme iz moje duše Kosovo".
Veliki broj građana u Vranju
Požarevac ustao protiv blokada
Atmosfera iz Požarevca
Veličanstveni prirozi iz Požarevca, vijore se trobojke
Divni prizori iz Kraljeva
Veliki broj građana u Požarevcu
Vranje ustalo protiv blokada
Okupljanje u Kraljevu
