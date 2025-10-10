BIVŠI AMBASADOR SAD MONTGOMERI: Kurtijev najviši cilj je etničko čišćenje Srba sa Kosova i Metohije

BIVŠI ambasador Sjedinjenih Američkih Država Vilijam Montgomeri izjavio je danas da je najviši cilj premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija etničko čišćenje Srba sa Kosova i Metohije.

Foto: D. Milovanović

On je za K1 televiziju rekao i da Kurti vrši razne provokacije i da smatra da mu je cilj da razbesni Beograd u dovoljnoj meri da preduzme vojne korake protiv Prištine.

Prema njegovim rečima, Kurti se nadao da će ga podržati Sjedinjene Američke Države.

- Jedna od stvari zbog kojih sam nezadovoljan je što nismo uspeli da obezbedimo zaštitu kosovskih Srba i što smo dozvolili Kurtiju da ignoriše obećanja data u Briselu, da će uspostaviti ZSO što je bio važan korak. To je trebalo srpskim opštinama da obezbedi bliže veze sa Beogradom. Kurtijeva vlast je pristala na to i nije to sprovela - rekao je Montgomeri koji u Beogradu boravi kako bi promovisao knjigu "Nediplomatski život", koju je napisao sa suprugom Lin.

Prema njegovim rečima SAD bi mogle da uvedu oštrije mere protiv Kurtija zbog ponašanja, ne samo sankcije, već i da ukinu programe pomoći.

- Podržavali smo članstvo u UN. Mogli bi to da oduzmemo. Nadam se da će SAD to uraditi - rekao je on.

Foto: D. Milovanović

Dodao je i da zna da je postojao plan za rešavanje situacije dok je lider bio Hašim Tači i dok je razmišljao o podeli KiM za Srbe i Albance, ali da je Zapad, konkretno, rekao je, bivša nemačka kancelarka Angela Merkel to blokirala.

- Ja bih da krenemo od činjenice da stanje na KiM nije dobro kao i u BiH. Trideset godina mi se žalimo ali ne radimo ništa da to izumenimo. Moramo da potražimo alternative koje bi dovele do dugoroičnog napretka. Vveći akcenat mora da se stavi na etnicitet jer etnički element sve pokreće u regionu - rekao je Montgomeri.

Bivši diplomata ocenjuje i da su Dejtonski i Kumanovski sporazumi u startu manjkavi dokumenti i uzroci za današnje probleme.

- Umesto da ih menjamo pridržavali smo ih se kao svetog pisma. Ako pogledate rezolicijom 1244 SB UNse priznaje suverenitet Jugoslavije i garantuje da će u budućnosti bezbednosne snage Srbije moći da štite verske spomenike na KiM, a to se nije desilo. Ovi sporazumi nisu funkcionalni i treba da se menjaju, da nisu uspešni i da je potrebno bolje rešenje - rekao je on.

Pojašnjava i da je velika greška što rezolucija 1244 nije sprovedena.

- Mi na zapadu, u okviru NATO smo odlučili da bombardujemo Srbiju, nismo imali podršku UN a pokušavali smo da pokažemo da nas UN podržavaju. Iskreno nismo ispoštovali ključnu odredbu o suverenitetu Jugoslavije. Veliki broj diplomata je mislio da su kosovski Albanci strašno propatili, da su zaslužili da imaju neku domovinu pa smo odlučili da pristanemo da se formira zemlja za kosvske Albance - rekao je Montgomeri.

Na pitanje da li bi američki predsednik Donald Tramp mogao da reši krizu, on ističe da sa Trampovom administracijom postoji prilika da se naprave pozitivne promene u regionu, jer je Tramp pokazao da se ne libi da odstupi od klišea i kaže da neće da radi na stari način.

- Uz pravi pristup on može da igra veliku ulogu u regionu. Tramp ima još 3,5 godine na vlasti i još je rano. Nadam se da će obratiti pažnju na region - rekao je on.

Kaže i da je situacija sa sankcijama katastrofalna jer je Srbija kolateralna šteta.

- To je sukob između SAD i Rusije. Sankcije su uvedene kompaniji u ruskom vlasništvu, žao mi je zbog toga. Borio sam se protiv sankcija uvek jer lako ih je uvesti, ali teško ukinuti. To nije dobro rešenje. Voleo bih da ruski predsednik Vladimir Putin shvati u kakvoj je nezgodnoj situaciji vaša vlada i proda Srbiji NIS po nekoj ceni. To bi rešilo problem. Najveći problem je većinsko vlasništvo i ako bi postao manjinski paket to bi promenilo situaciju. Putin bi mogao to da reši da hoće, a čini se da on ne želi o tome da razmatra - rekao je Montgomeri.

Foto: D. Milovanović

Upitan da prokomentariše povlačenje nominacije Marka Brnovića za mesto ambasadora SAD u Srbiji, sagovornik K1 kaže da u 60 zemalja nije ni nominovan ambasador i da značaj imanja ambasadora nije dovoljno naglašen u aktuelnoj američkoj administraciji.

- Smatram da je on (Mark Brnović) prošao kroz uobičajene medicinske i druge preglede ali da je nešto iskrslo. Neuobičajeno je da se tako nominacija povuče. Mislim da je iskrslo nešto iz njegove biografije i karijere. Tramp neće da sluša duboku državu, to je doneto od strane Trampove administracije, siguran sam da će pronaći nekog ko će želeti dobro Srbiji - rekao je Montgomeri.