"UNIŠTIO VOJVODINU I DOVEO DO PROSJAČKOG ŠTAPA" Oštar odgovor Pajtiću: Sve je moguće, pa čak i da on govori o korupciji
ŽARKO Mićin, gradonačelnik Novog Sada, kao i predsednica Skupštine Novog Sada Dina Vučinić, oštro su odgovorili Bojanu Pajtiću, bivšem predsedniku DS-a.
U demokratskom društvu je sve moguće pa čak i da Bojan Pajtić govori o korupciji i da poštene ljude naziva huljama, izjavio je Žarko Mićin, gradonačelnik Novog Sada.
- Za one koji su zaboravili, preko izmišljenih fondova za razvoj nepostojećih novih tehnologija, dva fonda i dve banke, koje su ugašene zbog korupcije, iz vojvođanskog budžeta nestalo je više od 64 milijarde dinara. Sve se to dešavalo od 2004. do 2016, kada je predsednik Pokrajinske vlade bio Bojan Pajtić.
U istom tom periodu, zatvorene su gotovo sve fabrike na teriroriji Vojvodine, i nekad najbogatiji deo Srbije, postao je sinonim za siromaštvo.
U istom tom periodu, Pajtić je pokušao da od Vojvodine napravi državu u državi, preko donošenja separatističkog Statuta, čije 2/3 odredaba je Ustavni sud ocenio neustavnim, i Deklaracije o zaštiti Vojvodine. I bio je deo vlasti koja je izvršila katastrofalnu reformu sudstva.
Na sreću građana Srbije i Vojvodine od 2012. Srbija i Vojvodina, umesto stazom sunovrata idu putem razvoja. Zahvaljujući predsedniku Vučiću, Vojvodina je ponovo postala razvijena. Ponovo su otvorene fabrike. Ponovo je obezbeđen posao za ljude. Izgrađeni su putevi, brze pruge, škole, bolnice. Prosečna novosaska plata se sa 360 uvećala na 1.100 evra.
I zato je sve što Pajtić kaže običan spin, i ruganje građanima. A istraga i sudski proces, nepobitno će utvrditi ko je odgovoran za tragediju na Železničkoj stanici - objavio je Mićin na mreži X.
Bojan Pajtić, koji je, to zna cela Srbija, uništio Vojvodinu, i doveo je do prosjačkog štapa, i posle deset godina nakon gubitka vlasti, ne može da pobegne od sebe, i korupcije, kao suštine svoje vladavine, izjavila je Dina Vučinić, predsednica Skupštine Novog Sada.
- Samo na gradnji Kamenice 2, ukrali su 19 miliona evra. Dok su Vojvođani umirali čekajući da se tadašnja vladajuća elita, koja se danas predstavlja kao etalon moralnih vrednosti, dogovori oko procenata, oni su cenu sa 16,1 miliona podigli na neverovatnih 35 miliona evra. Opljačkane su i ugašene dve banke. I dva fonda.
Osim bezočne krađe narodnih para, i njihovog prebacivanja u džepove tadašnje političke i stranačke vrhuške, Pajtić otkriva i da je beskrupolozno manipulisanje građanima, bilo modus operandi njegove vladavine.
Jedini stvarni spin, koji Pajtić bezuspešno pokušava da plasira, bezočno zloupotrebljavajući tragediju i najintimnije emocije porodica stradalih, jeste da bilo ko u opoziciji ima poštene namere.
Istina o tragediji koja je izmenila lice grada biće otkrivena, a spinovanje i manipulisanje javnošću građani su poslali u istoriju na svim izborima od 2012. do danas.
Morbidno i bahato je sve ono što je Pajtić radio u Vojvodini a zabrinjavajuće je to što je 1. novembra Miša Bačulov bio na Železničkoj stanici.
Za to vreme Aleksandar Vučić, koji je Srbiju spasao od propasti, u koju je bio gurnuo Pajtić i njegovi kompanjoni, nastaviće da razvija Srbiju. Da otvara fabrike. Da plate i penzije nastave da rastu - zaključuje Vučinić
