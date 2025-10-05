"BIĆE TO TOLIKO JEDNOSTAVNA PROCEDURA" Vučić o novom zakonu o legalizaciji: Nije pravljen za te bogataše, već za običan narod

KAD je u pitanju novi zakon o legalizaciji, predsednik Aleksandar Vučić kaže da je za to ekspert Saška Sofronijević.

Foto: pixabay

- Biće to toliko jednostavna procedura da mogu da predaju to, a verujem da ćemo bar 500.000 objekata da rešimo za nekoliko meseci - kaže on.

Tu već postoji pokušaj zloupotrebe koji se neće isplatiti onima koji pokušavaju.

- Kače šper ploče za još kvadrata da se legalizuju. Ovaj zakon nije pravljen za te bogataše, već za običan narod - kaže Vučić.

- Uradili smo još mnogo stvari: izgradnja porodilišta, Narodni front uskoro na Bežanijskoj kosi kreće da se gradi, mnogo svega, ali ni zbog čega se nisu ljudi obradovali kao zbog zakona o legalizaciji. Čovek hoće da zna da je svoj na svome, da on ima gde da legne da spava i da može da ostavi to svojoj deci, unucima... - izjavio je Vučić.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta