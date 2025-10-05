"BIĆE TO TOLIKO JEDNOSTAVNA PROCEDURA" Vučić o novom zakonu o legalizaciji: Nije pravljen za te bogataše, već za običan narod
KAD je u pitanju novi zakon o legalizaciji, predsednik Aleksandar Vučić kaže da je za to ekspert Saška Sofronijević.
- Biće to toliko jednostavna procedura da mogu da predaju to, a verujem da ćemo bar 500.000 objekata da rešimo za nekoliko meseci - kaže on.
Tu već postoji pokušaj zloupotrebe koji se neće isplatiti onima koji pokušavaju.
- Kače šper ploče za još kvadrata da se legalizuju. Ovaj zakon nije pravljen za te bogataše, već za običan narod - kaže Vučić.
- Uradili smo još mnogo stvari: izgradnja porodilišta, Narodni front uskoro na Bežanijskoj kosi kreće da se gradi, mnogo svega, ali ni zbog čega se nisu ljudi obradovali kao zbog zakona o legalizaciji. Čovek hoće da zna da je svoj na svome, da on ima gde da legne da spava i da može da ostavi to svojoj deci, unucima... - izjavio je Vučić.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
NASTAVIĆEMO DA KUPUJEMO ZLATO Vučić: Imamo 5,5 milijardi evra u plemenitom metalu
05. 10. 2025. u 22:47
DOBRE VESTI Vučić najavio novu liniju Er Srbije
05. 10. 2025. u 22:31
RUSI SE NE ZAUSTAVLjAJU, POJAČALI UDARE NA UKRAJINU Zelenski: Amerika i Evropa moraju da zaustave Putina
RUSIJA je tokom noći 5. oktobra izvela još jedan sveobuhvatan napad na Ukrajinu, u kojem je, prema zvaničnim podacima, poginulo najmanje pet osoba, a najmanje 18 je ranjeno.
05. 10. 2025. u 15:00
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (3)