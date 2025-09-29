SVEDOCI SE JAVILI IZ MORALNIH RAZLOGA: Pred tzv. Osnovnim sudom u Prištini nastavljeno suđenje Gorancu, bivšem policajcu

ISPITIVANjEM svedoka odbrane danas je pred tzv Osnovnim sudom u Prištini nastavljeno suđenje Gorancu, Šaćiru Lutviji, nekadašnjm policajcu osumnjičenom da je navodno počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Prizrenu tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1998. i 1999. godine odnosno da je “primenjivao represivne mere ubistva, hapšenja, premlaćivanja, maltretiranja i nečovečnog postupanja” prema Albancima.

foto d.z.

Prema rečima advokatice Jovane Filipović, svedoci koji su se kako je naglasila javili iz moralnih razloga, negirali su navode tužilaštva tvrdeći da od 1999 godine pa do hapšenja, Šaćira Lutviju niko nikada nije optuživao za krivična dela, niti su to čuli u njihovom kraju, na području Gore kod Dragaša.

- Da je neko zaista počinio takvo delo i maltretirao ljude, zasigurno bi se o tome čulo i neko bi došao i potražio ga u njegovom selu. Zato ostaje da vidimo kojim će svedocima verovati. Da li onima koje je dovelo tužilaštvo, ili našim svedocima, koji su izjavili da su iz moralnih pobuda došli da svedoče na okolnosti da poznaju Šaćira i da im je poznato da on zaista nije imao bilo kakve veze sa maltretiranjima koja su se desila u policijskoj stanici u Prizrenu- izjavila je posle današnjeg ročišta Filipovićeva.

ISPITANO VIŠE OD 25 SVEDOKA

U dosadašnjem postupku protiv Lutvije ispitano je više od 25 svedoka, dok sin optuženog izražava sumnju da su njegovog oca zamenili sa drugim policajcem u Prizrenu iz tog vremena, koji je takođe na licu imao mladež. I advokatica Filipović je više puta tokom suđenja ukazivala da zapisnik o identifikaciji osumnjičenog nije urađen u skladu sa pravilima. Bivši pripadnik MUP-a Srbije Šaćir Lutvija u pritvoru je od oktobra 2023 godine a on se na početku suđenja izjasnio da nije kriv.