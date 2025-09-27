JOVANOV BRUTALNO ODGOVORIO BLOKADERIMA: "Blokaderski političari opet ispali glupi" (VIDEO)

ŠEF poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov reagovao je na izjave pojedinih blokaderskih opozicionara i medija u vezi sa posetom predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića Njujorku, gde je govorio na GS Ujedinjenih nacija i sastao se sa brojnim zvaničnicima.

Foto: Instagram printskrin/milenko_jovanov

- Najvažnija vest ove nedeljle bila je boravak predsednika Vučića u Ujedinjenim nacijama. Naravno, odmah su se javili blokaderi koji su dali sve od sebe da tu posetu obesmisle i pričali su o tome da je sadržina govora predsednika bila bez veze, kao i to da nije imao kontakte, faktički, ni sa kim. Na to sledi replika - kaže Jovanov.

- Hajde da vidimo sa kim se video. Dakle, predsednik Vučić se video sa generalnim sekretarom UN, predsednicima Finske, Češke, Sirije, Gruzije, Kipra, Konga, sa kancelarom Austrije, premijerom Izraela, generalnim sekretarom Saveta Evrope, visokom predstavnicom EU, bio gost na neformalnoj večeri u organizaciji ministra spoljnih poslova Luksemburga. Razgovarao je sa potpredsednikom Vlade Velike Britanije, potpredsednikom Vlade Emirata, prisutvovao prijemu u čast stvaranja Pokreta nesvrstanih. Sreo se sa predsednicima Slovenije i hrvatske, premijerima Španije i Grčke, i što je najvažnije, na poziv Marka Rubija, sastao se sa njim i imao sastanak sa državnim sekretarom SAD - naveo je Jovanov.

- Pre samo 15 dana, 20, imao je sastanak sa predsednicima Kine i Rusije, japanskim carem, japanskim premijerom, a ovde kod nas u Beogradu je bio jedan od 10 najmoćnijih ljudi na svetu, šeik bin Zajed. I on je izolovan? - pita Jovanov.

- Pa šta bi bilo da nije izolovan, sa kim bi se onda viđao? A ono što je govorio je to što vi koji ga kritikujete nemate hrabrosti da izgovorite ni kad se sakrijete pod ćebe. Govorio je o tome da je Srbija slobodna i samostalna zemlja koja hoće da vodi svoju politiku i da je KiM po povelji UN i Rezoluciji 1244 deo Srbije. Pozivao je na dijalog u svetu u kome se zbog nedostatka dijaloga ubija od strane onih koji dijalog neće. I govorio je o tome da trebamo da sačuvamo vrednosti u kojima smo utemeljeni, a ne da se nameću blokaderske vrednosti koje znače da se smejemo kada neko nastrada i nečijoj nesreći - kaže Jovanov.

- Ali ne može to da razume onaj kome je najveći domet bio da nosi torbu Vuku Jeremiću, kao ni oni koji gmižu kao kišne gliste pred stranim ambasadorima. niti imaju poštovanja prema sebi ni prema svojoj zemlji, pa ne mogu da razumeju ni politiku koju predsednik vodi - zaključio je Jovanov.