ZEMLJOTRES U SRBIJI: Treslo se tlo u ovom delu zemlje

U VITINI je jutros zabeležen zemljotres od 3,3 stepena po Rihteru.

Foto: Novosti

Reč je o snažnom zemljotresu koji je registrovan u 7.20 sati.

Vitina je gradsko naselje i sedište istoimene opštine u Srbiji. Nalazi se u jugoistočnom delu Kosova i Metohije i pripada Kosovskopomoravskom upravnom okrugu. Prema popisu iz 2024. bilo je 5.780 stanovnika.

Ovo područje je poznato kao Gornja Morava i nalazi se u podnožju Skopske Crne Gore.