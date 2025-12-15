ZEMLJOTRES U SRBIJI: Treslo se tlo u ovom delu zemlje
U VITINI je jutros zabeležen zemljotres od 3,3 stepena po Rihteru.
Reč je o snažnom zemljotresu koji je registrovan u 7.20 sati.
Vitina je gradsko naselje i sedište istoimene opštine u Srbiji. Nalazi se u jugoistočnom delu Kosova i Metohije i pripada Kosovskopomoravskom upravnom okrugu. Prema popisu iz 2024. bilo je 5.780 stanovnika.
Ovo područje je poznato kao Gornja Morava i nalazi se u podnožju Skopske Crne Gore.
