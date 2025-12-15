3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA PONEDELjAK
16.30 Septemvri Sofija - Ludogorec UG 3+ (1,68)
19.00 Makabi Tel Aviv - Hapoel Petah Tikva UG 3+ (1,45)
19.30 TSC - Crvena zvezda UG 3+ (1,45)
Ukupna kvota: 5,23
