"TAJ FILM NEĆE GLEDATI" Terzić odgovorio Parandiloviću: Videćemo leđa i njemu i Hetemiju, a opštine će biti vraćene srpskom narodu!

В.Н

25. 09. 2025. u 14:01

ČLAN Predsedništva Srpske napredne stranke Miloš Terzić odgovorio je na najnoviju izjavu predsednika NLS Miloša Parandilovića da Srpska lista po Vučićevom nalogu svakodnevno maltretira ljude sa KiM "koji misle slobodno".

Foto: SNS

- Parandilović u centralnoj Srbiji glumi jedno, kod Abazovića priča drugo, a u praksi služi Kurtiju uz Radojicu koji je otimao srpske opštine za Albance. Sada se bori da Hetemi ostane, ali taj film neće gledati! Videćemo leđa i njemu i Hetemiju, a opštine će biti vraćene srpskom narodu! Parandilovićev i Hetemijev šef Aljbin Kurti za Vučića kaže da je najveća prepreka nezavisnosti lažne države, ali zato Parandilovića i blokadere podržava iz Zagreba, jer sa njima ima dogovor da mu isporuče i zdravstvo i školstvo, tačnije sve ono šta Vučić nikada neće! Pametnom dosta! - navodi se u objavi na društvenoj mreži Iks. 

Podsetimo, predsednik stranke Novo lice Srbije (NLS) Miloš Parandilović izjavio je da Srbi na Kosovu žive "u uslovima gde Srpska lista i Kurtijeva policija po Vučićevom nalogu svakodnevno maltretiraju ljude koji misle slobodno, što se sada više vidi jer predstoje lokalni izbori u mestima gde Srbi čine većinu".

