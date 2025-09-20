"ŠTA VAS BRIGA?!": Narod Srbije jasno pokazao šta misli o terorističkoj trovačnici N1!

REPORTER Šolakove N1 pitao je redom građane zašto su došli na vojnu paradu "Snaga jedinstva", a narod mu je jasno stavio do znanja šta misli o njima.

Foto: Printscreen

- Šta vas briga? Vama neću ništa da kažem - rekla je gospođa.

- Došao sam iz svoje želje da pogledam da paradu, ne bi voleo da me uznemiravate ako može - odgovorio je jedan čovek.

Reporter je pokušao da ga isprovocira i pitao je da li je došao "organizovanim prevozom".

- Došao sam svojim autom, parkirao u tržnom centru i eto - odgovorio je.

Ostali su ga samo ignorisali.

