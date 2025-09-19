"15. MARTA DEO POLICIJE OKRENUO CEVI PREMA ĆACILENDU" Vučić: Bez obzira na sve, uvek sam verovao policiji

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je da su 15. marta neki delovi policije bili spremni da učestvuju u obojenoj revoluciji.

Foto: Printskrin

- Neki su cevi okrenuli prema ćacilendu, Pionirskom parku, a ne prema onima koji su ugrožavali bezbednost ljudi, uništavali traktore koji pripadaju srpskim domaćinima. Uništili su stotine traktora, tukli ljude. Bez obzira na sve to, uvek sam verovao policiji. Moj posao je da verujem policiji. Ljutio sam se na naše ljude kada bi mi to govorili kako se policija nefer ponaša. Ja imam poštovanje i fer odnos i poverenje prema našoj policiji. Za mene je neverovatna cela priča gospođice Nikoline Sinđelić. Ali sam rekao svima koji su je vređali da pokažu poštovanje prema ženi. Mi moramo raditi na tome, značajno smo smanjili broj femicida, ali i dalje postoje ljudi koji misle da imaju pravo da vrše nasilje prema ženama. Ovo nije taj slučaj, ali je važno da pokažete poštovanje prema ženama. To sam rekao i u emisiji, na Informeru, lično i javno zamerio. Ne možete pokazivati nečije fotografije zato što mislite da ćete napakostiti nekome. Neka je ona sama pokazala, nemojte vi to da radite. Apsolutno sam protiv toga - rekao je Vučić.

Kako navodi, veruje nadležnim državnim organima.

- Oni će u svakom slučaju istinu da ustanove - dodao je.