"NEKI IMAJU NAROD NA ULICAMA 12 GODINA" Vučić: Nema društva koje nije podeljeno - nisam srećan zbog toga, to je skupo koštalo ovu zemlju

19. 09. 2025. u 08:34

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić kazao je da nema u savremenom svetu, u eri podeljenih medija i društvenih mreža, nijednog društva koje nije podeljeno.

- Imaju neki narod na ulicama 12 godina. Naravno da nisam srećan zbog toga, to je skupo koštalo ovu zemlju, zbog toga imamo manje turista novca, manje će rasti plate i penzije. To se dešava posebno u onim zemljama gde je to novcem spolja plaćeno - rekao je Vučić tokom gostovanja na Blic TV.

