"NEKI IMAJU NAROD NA ULICAMA 12 GODINA" Vučić: Nema društva koje nije podeljeno - nisam srećan zbog toga, to je skupo koštalo ovu zemlju
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić kazao je da nema u savremenom svetu, u eri podeljenih medija i društvenih mreža, nijednog društva koje nije podeljeno.
- Imaju neki narod na ulicama 12 godina. Naravno da nisam srećan zbog toga, to je skupo koštalo ovu zemlju, zbog toga imamo manje turista novca, manje će rasti plate i penzije. To se dešava posebno u onim zemljama gde je to novcem spolja plaćeno - rekao je Vučić tokom gostovanja na Blic TV.
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
17. 09. 2025. u 13:52
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"TAJ ČOVEK JE SRAMOTA, NE POŠTUJE KRALjA!" Tramp tokom susreta s Čarlsom prekršio protokol, ljudi ljuti
AMERIČKI predsednik Donald Tramp i prva dama Melanija borave u Vindzoru, a njihov susret sa kraljem Čarlsom III već je izazvao burne reakcije zbog kršenja strogog kraljevskog protokola, piše Unilad.
17. 09. 2025. u 16:41
