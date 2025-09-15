HITNO: Ministar Milićević prevezen u bolnicu u Solunu
ĐORĐE Milićević, ministar u Vladi Srbije zadužen za dijasporu, hitno je primljen u solunsku bolnicu.
Ministar Milićević je u Solun stigao kako bi u prostorijama Generalnog konzulata Republike Srbije otvorio svečanost povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.
Samo dva sata pre svečanosti ministar Milićević osetio je jake bolove, a stanje je bilo dramatično, saznaje K1.
Vozilom hitne pomoći odmah je prebačen u solunsku bolnicu.
U toku su pregledi i medicinske pretrage i uskoro se očekuje više informacija o stanju ministra.
(Informer)
