Politika

HITNO: Ministar Milićević prevezen u bolnicu u Solunu

В.Н.

15. 09. 2025. u 20:44

ĐORĐE Milićević, ministar u Vladi Srbije zadužen za dijasporu, hitno je primljen u solunsku bolnicu.

ХИТНО: Министар Милићевић превезен у болницу у Солуну

Foto: Tanjug/Tara Radovanović

Ministar Milićević je u Solun stigao kako bi u prostorijama Generalnog konzulata Republike Srbije otvorio svečanost povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

Samo dva sata pre svečanosti ministar Milićević osetio je jake bolove, a stanje je bilo dramatično, saznaje K1.

Vozilom hitne pomoći odmah je prebačen u solunsku bolnicu.

U toku su pregledi i medicinske pretrage i uskoro se očekuje više informacija o stanju ministra.

(Informer)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NIKOLINA KOVAČ O ODRASTANJU U RATNOM PERIODU: Bilo je to teško detinjstvo - mama je prodavala na pijaci

NIKOLINA KOVAČ O ODRASTANjU U RATNOM PERIODU: "Bilo je to teško detinjstvo - mama je prodavala na pijaci"