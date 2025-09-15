"PONOSAN SAM NA TO KAKO IZGLEDA!" Vučić iz Osake - Nadam se da ćemo uspeti za naš Ekspo da napravimo nešto što je moderno i inovativno

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić se obratio iz Osake.

- Alal vera Japancima kako su ovo uspeli da naprave, da zainteresuju javnost. Naši brojevi su zaista dobri. Do sada smo imali 880.000 posetilaca u srpskom paviljonu. Očekujemo da ćemo preći 1.100.000, za gotovo 500.000 više od očekivanja. Imamo 2.000 ljudi dnevno - kazao je predsednik i dodao da su naš paviljon uradile naše arhitekte.

- Ukupan naš prostoe je 840 kvadrata, jedan od najekonomičnijih, najlepše uređenih. Uradile su ga naše arhitekte, Jakša Nikodijević. Ponosan sam na to kako izgleda. Nadam se da ćemo uspeti za naš Ekspo da napravimo nešto što je moderno i inovativno, drugačije. Uložili smo ne malo za naše uslove, ali mnogo manje od drugih - rekao je.

Predsednik kaže da je zahvalan japanskim prijateljima na divnom dočeku.

- Verujem da je bila dobra promocija za Srbiju, ponosan na sve što smo uradili- navodi Vučić.

Predsednik kaže da paviljon lepo i drugačije izgleda.

- Lepo izgleda, sav je u zelenilu, izgleda drugačije, imamo vertikalno postavljene bašte. Spoj tradicionalnog i modernog, ljudi su se trudili - rekao je predsednik.

