PROJEKCIJA ZA PONOS: Srpska trobojka obasjala fasade studentskih domova u Beogradu (FOTO)
Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obeležava se danas i sutra brojnim aktivnostima u Srbiji i Republici Srpskoj, a pažnju javnosti privukla je i projekcija crveno-plavo-bele trobojke na fasadama dve zgrade u Beogradu.
Reč je o studentskim domovima "Karaburma" i "Kralj Aleksandar I", na kojima projekcija večeras traje od 20 časova do ponoći, a građani će i sutradan u istom terminu biti u prilici da vide trobojku.
Same projekcije su izuzetno upečatljiva jer su u dimenzijama 29 metara širine i 55 metara visine, odnosno 16x55 metara.
Spektakularni vizuelni prikaz organizovala je Fondacija “Za srpski narod i državu”, kako bi omogućila građanima da se i na ovaj način uključe u proslavu i osete ponos prema nacionalnim simbolima Srbije na veliki praznik.
