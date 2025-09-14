"BLOKADE NAM NE DONOSE NIŠTA DOBRO" Građani jasni - Želimo da se život vrati u normalu! (VIDEO)
NAJMASOVNIJE do sada, četvrto po redu okupljanje građana protiv blokada održano je juče širom Srbije. Prema procenama Bezbednosno informativne agencije juče se širom Srbije okupilo više od 145 hiljada građana u 150 mesta. Skupovi u svim mestima širom Srbije protekli su mirno.
Građani protiv blokada poručili su i juče da im je dosta blokada, da one ne donose ništa dobro i da žele da se vrate normalnom životu.
- Blokade i haos na ulicama ne donose ništa dobro. Želi da se život vrati na normalu, da budemo normalni ljudi. Srbija napreduje kada biramo mir, slobodu i rad - poručili su građani protiv blokada.
Pogledajte njihove poruke sa jučerašnjih skupova širom Srbije:
Kako je proteklo jučerapšnje okupljanje građana protiv blokada širom Srbije pogledajte KLIKOM OVDE!
