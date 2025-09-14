DIVNI PRIZORI IZ SRBIJE: 145.000 ljudi širom zemlje okupljeno na skupovima građana protiv blokada (FOTO)

NAJMASOVNIJE do sada, četvrto po redu okupljanje građana protiv blokada održano je juče širom Srbije.

Foto: Novosti

Prema procenama Bezbednosno informativne agencije juče se širom Srbije okupilo čak 145 hiljada građana u 150 mesta.

Foto: Novosti

Svi skupovi protekli su mirno, uz puno veselja i smeha.

Foto: Novosti

Ovoga puta neka udruženja žena na ulice su iznela i specijalitete u svojoj radinosti, a i ove nedelje na skupovima je bilo dosta dece koja su naročito ulepšala čitav događaj.

Foto: Novosti

Pogledajte neke od prelepih prizora juče zabeleženih širom Srbije.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Kako je prošlo okupljanje po gradovima čitajte u našem bloku KLIKOM OVDE!