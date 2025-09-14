DIVNI PRIZORI IZ SRBIJE: 145.000 ljudi širom zemlje okupljeno na skupovima građana protiv blokada (FOTO)
NAJMASOVNIJE do sada, četvrto po redu okupljanje građana protiv blokada održano je juče širom Srbije.
Prema procenama Bezbednosno informativne agencije juče se širom Srbije okupilo čak 145 hiljada građana u 150 mesta.
Svi skupovi protekli su mirno, uz puno veselja i smeha.
Ovoga puta neka udruženja žena na ulice su iznela i specijalitete u svojoj radinosti, a i ove nedelje na skupovima je bilo dosta dece koja su naročito ulepšala čitav događaj.
Pogledajte neke od prelepih prizora juče zabeleženih širom Srbije.
Kako je prošlo okupljanje po gradovima čitajte u našem bloku KLIKOM OVDE!
