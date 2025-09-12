"PORED RUŠENJA SPC, ŽELE RUŠENJE VOJSKE I DRUGIH INSTITUCIJA" Vučić: Ta parada je izraz želje da obeležimo praznik i želja da pokažemo napredak
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je o histeriji u opozicionim medijima vezano za vojnu paradu koja će se održati 20. septembra.
- Sada vidimo da pored rušenja SPC, žele rušenje vojske i drugih institucija. Ta parada je izraz želje da obeležimo praznik i izraz želje da pokažemo koliko je vojska napredovala. Ja mislim da ta poruka stabilnosti i sigurnosti, kao faktor odvraćanja potencijalnih agresora je najvažnija. Al ta antisrpske histerija nije ništa novo, posebno napadi iz Zeleno levog fronta, koji govore da je to ista vojska koja je "ubila braću". Mi smo ponosni na naše veterane. U svakom žitu ima kukolja. Nije to ništa novo za blokadere.
