MILIVOJEVIĆ OPET SLAGAO: Misija Republike Srbije pri EU demantovala
MISIJA Republike Srbije pri EU oglasila se povodom laži Srđana Milivojevića da je neko iz Vlade i Srpske napredne stranke platio da predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić gostuje na panelu "Srbija: Strateška zemlja kandidat na kritičnom raskršću", koji je u petak trebalo da bude održan u Briselu.
- Poštovani narodni poslaniče, gospodine Milivojeviću, u svojoj izjavi ste izneli apsolutnu neistinu da je bilo ko platio gostovanje predsednice Narodne skupštine Ane Brnabić na panel diskusiji u Evropskom centru za politike (EPC) u Briselu. Učestvovanje u raznim događajima koje pomenuti centar redovno organizuje se ne plaća, što je trebalo i sa njima da potvrdite, pre nego što ste izneli ovakve neistine. Pomenutu panel diskusiju je sa predstavnicima EPC, kao i uvek do sada, dogovarao šef Misije Republike Srbije pri EU ambasador Danijel Apostolović. - navodi se u saopštenju.
ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja
