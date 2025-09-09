Politika

VUČIĆ UGOSTIO DŽEKIJA ČENA: Velika je čast što će ova filmska zvezda predstavljati EXPO u Srbiji

В. Н.

09. 09. 2025. u 10:48

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić sastao se sa proslavljenim holivudskim glumcem i novim brend ambasadorom EXPO 2027 Džekijem Čenom.

ВУЧИЋ УГОСТИО ЏЕКИЈА ЧЕНА: Велика је част што ће ова филмска звезда представљати ЕXПО у Србији

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

- Beograd je odavno postao novi dom za mnoge svetske zvezde, a ovoga puta imamo i posebno zadovoljstvo da ugostimo čuvenog Džeki Čena, čoveka čija filmska umetnost nastavlja da inspiriše sve generacije. 

Velika je čast što će ova globalna filmska zvezda i jedan od najvećih svetskih kulturnih ambasadora predstavljati EXPO u Srbiji svojom harizmom i energijom. 

Uveren sam da će kao promoter EXPO 2027 pružiti snažnu podršku u predstavljanju događaja koji će našu zemlju postaviti u centar globalne pažnje i približiti svetu duh igre koji EXPO promoviše u našoj Srbiji - objavio je predsednik na svom Instagram nalogu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU

EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU