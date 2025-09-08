"NEĆEMO TUČU S BRAĆOM I SESTRAMA" Vučić: Rekao sam našim ljudima da se sklone, pametniji uvek popušta

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je da je sve više ljudi na skupovima protiv blokada u Srbiji, kao i u Beogradu i dodao da su juče u Šapcu blokaderi pokušali da izazovu incident i stanu na put koloni, iako ih je bilo malo, ali da je pametniji popustio.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

- Rekao sam našim ljudima da se sklone i prošetaju, iako ih je mnogo više, pametniji uvek popušta. Pokušali su da izazovu incident u Šapcu, da stanu nasred puta kojim ide velika kolona, hteli su tuču, a mi smo rekli - pomerite se, mi nećemo tuču sa braćom i sestrama. Vidimo da ih je malo, ali pametniji popušta. Najvažnije je da čuvamo mir, stabilnost, sigurnost i bezbednost za ljude - rekao je Vučić tokom šetnje sa građanima u Borči.

Istakao je da su juče održani skupovi u mnogo mesta u Srbiji.

- Ima sve više ljudi, tu su i Obrenovac i Leštane i Zemun i Banjica i po Srbiji mnogo mesta - rekao je Vučić.

Naglasio je da će na skupovima građana protiv blokada biti još više ljudi, jer se oslobađaju straha.