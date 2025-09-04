BRNABIĆEVA: Histerija Šolakovih medija najbolji dokaz uspeha Vučićeve posete Kini

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić ocenila je na svom zvaničnom Iks nalogu da je najbolji dokaz koliko je poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini bila važna i uspešna – upravo način na koji su, kako je navela, mediji pod kontrolom Dragana Šolaka pokušali da je omalovaže.

Foto: Novosti

"Najbolji dokaz koliko je poseta predsednika Vučića Kini važna i koliko je uspešna, je upravo histerija medija koji su i dalje pod Šolakovom kontrolom koji su se uprli da pokažu da je nebitna i neuspešna. Ubiše se tri dana da objasne Srbiji kako je poseta trećerazredna, kako je Vučić drugorazredni, gde je sedeo, kako je stajao, iza koga je šetao, samo nikako da se fokusiraju na to sa kim je sve pričao, sa kim se sve sastao i o čemu se sve razgovaralo. Te sitnice im sreću kvare. A sastanke je, između ostalog, imao samo sa predsednikom Putinom, predsednikom kineskog parlamenta, više od 14 kineskih kompanija, predsednikom NR Kine koji je pre toga čak dva puta u poslednjih 10 godina, baš zbog istog tog Vučića, posetio Srbiju. Eh, da su nam svi predsednici bili tako drugorazredni, gde bi nam kraj bio. Njihova muka je druge prirode – znaju da se Vučić



