Politika

"SRBIJA I KINA SU ČELIČNI PRIJATELJI" Vučić se oglasio nakon susreta sa Si Đinpingom (FOTO)

В.Н.

04. 09. 2025. u 07:56

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Narodne Republike Kine Si Đinpingom u Pekingu.

СРБИЈА И КИНА СУ ЧЕЛИЧНИ ПРИЈАТЕЉИ Вучић се огласио након сусрета са Си Ђинпингом (ФОТО)

Foto: Instaram/buducnostsrbijeav

"Izrazio sam zahvalnost predsedniku Narodne Republike Kine Si Đinpingu na srdačnoj dobrodošlici, izuzetnom gostoprimstvu, iskrenom prijateljstvu i podršci koju Kina kontinuirano pruža našem narodu i našoj zemlji.

Srbija i Kina su čelični prijatelji. Mi Kinu doživljavamo kao iskrenog i pouzdanog partnera, a predsednik Si bio je uz nas kada nam je bilo najteže, u ekonomskom, medicinsko-zdravstvenom, ali i političkom smislu. Srbija to nikada ne može i neće da zaboravi.

Zahvalio sam i na tome što, zahvaljujući inicijativama predsednika Sija i Sporazumu o slobodnoj trgovini, naša trgovinska razmena nikada nije bila veća. Obavestio sam ga i o napretku infrastrukturnih projekata, koje radimo uz pomoć kineskih partnera, uključujući i to da će međunarodna pruga Beograd–Budimpešta biti otvorena za saobraćaj za 15 dana.

Posebno sam zahvalio na svim ulaganjima kineskih kompanija u Srbiji, na velikim investicijama koje su već realizovane, i uputio poziv za nova ulaganja u budućnosti", napisano je na zvaničnom Instagram nalogu predsednika. 


 

