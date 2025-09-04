"SRBIJA I KINA SU ČELIČNI PRIJATELJI" Vučić se oglasio nakon susreta sa Si Đinpingom (FOTO)
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Narodne Republike Kine Si Đinpingom u Pekingu.
"Izrazio sam zahvalnost predsedniku Narodne Republike Kine Si Đinpingu na srdačnoj dobrodošlici, izuzetnom gostoprimstvu, iskrenom prijateljstvu i podršci koju Kina kontinuirano pruža našem narodu i našoj zemlji.
Srbija i Kina su čelični prijatelji. Mi Kinu doživljavamo kao iskrenog i pouzdanog partnera, a predsednik Si bio je uz nas kada nam je bilo najteže, u ekonomskom, medicinsko-zdravstvenom, ali i političkom smislu. Srbija to nikada ne može i neće da zaboravi.
Zahvalio sam i na tome što, zahvaljujući inicijativama predsednika Sija i Sporazumu o slobodnoj trgovini, naša trgovinska razmena nikada nije bila veća. Obavestio sam ga i o napretku infrastrukturnih projekata, koje radimo uz pomoć kineskih partnera, uključujući i to da će međunarodna pruga Beograd–Budimpešta biti otvorena za saobraćaj za 15 dana.
Posebno sam zahvalio na svim ulaganjima kineskih kompanija u Srbiji, na velikim investicijama koje su već realizovane, i uputio poziv za nova ulaganja u budućnosti", napisano je na zvaničnom Instagram nalogu predsednika.
