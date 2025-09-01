VRATITE MI MOJU SRBIJU: "Mi samo hoćemo mir i ono što je najbolje za ovu našu lepu zemlju, jedinu koju imamo!" (VIDEO)
TREĆE po redu i do sada najmasovnije okupljanje građana protiv blokada realizovano je sinoć u čak 100 mesta širom Srbije, a građani širom zemlj poslali su jasnu poruku "vratite mi moju Srbiju".
- Zašto smo se ujedinili? Zašto smo izašli na ulice u tolikom broju u preko 100 mesta širom Srbije? Zbog čega smo protiv blokada i nasilja?
Zato što smo protiv zaustavljanja života. Jer želimo da normalno radimo i gradimo budućnost. Mi samo hoćemo mir i ono što je najbolje za ovu našu lepu zemlju, jedinu koju imamo i koju moramo da čuvamo zajedno. Vratite mi moju Srbiju!
