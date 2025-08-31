Politika

DEČICA I U PARAĆINU: Lepe slike sa skupova širom Srbije (VIDEO)

В.Н.

31. 08. 2025. u 19:27

U Paraćinu na okupljanju protiv blokada dečica ulepšavaju i uveličavaju ovaj događaj.

ДЕЧИЦА И У ПАРАЋИНУ: Лепе слике са скупова широм Србије (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Pogledajte video:

Sve detalje o okupljanjima građana protiv blokada širom Srbije pratite u našem blogu uživo KLIKOM OVDE!

