Politika

VELIČANSTVEN SNIMAK IZ NOVOG SADA: Građani ustali protiv blokada (VIDEO)

В.Н.

31. 08. 2025. u 18:16

VELIČANSTVENI snimci dolaze nam večeras iz Novog Sada.

ВЕЛИЧАНСТВЕН СНИМАК ИЗ НОВОГ САДА: Грађани устали против блокада (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Ogroman broj građana protiv blokada izašao je večeras u ovom gradu na ulice. 

Okupljanje građana još uvek je u toku u Veterniku. 

Pogledajte kako izgleda nepregledna reka ljudi u Novom Sadu: 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VLAHOVIĆ PONOVO SA KLUPE? Sjajnom Srbinu to ne smeta, redovno postiže golove!

VLAHOVIĆ PONOVO SA KLUPE? Sjajnom Srbinu to ne smeta, redovno postiže golove!